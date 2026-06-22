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ЧМ-2026, расписание и результаты 22-23 июня: Аргентина — Австрия, Франция — Ирак и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Getty Images
Матчи 2-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.

Вечером 22 июня на ЧМ-2026 Аргентина и Австрия проведут матч в Арлингтоне.

В ночь на 23 июня Франция сыграет с Ираком в Филадельфии, в Нью-Йорке состоится матч Норвегия — Сенегал. Завершит игровой день встреча Иордания — Алжир в Санта-Кларе.

22 июня, понедельник

Чемпионат мира. Группа J.
22 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Аргентина
Австрия

23 июня, вторник

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Франция
Ирак
Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 03:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Норвегия
Сенегал
Чемпионат мира. Группа J.
23 июня, 06:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Иордания
Алжир

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде

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Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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