ЧМ-2026, расписание и результаты 22-23 июня: Аргентина — Австрия, Франция — Ирак и другие матчи
Матчи 2-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.
Вечером 22 июня на ЧМ-2026 Аргентина и Австрия проведут матч в Арлингтоне.
В ночь на 23 июня Франция сыграет с Ираком в Филадельфии, в Нью-Йорке состоится матч Норвегия — Сенегал. Завершит игровой день встреча Иордания — Алжир в Санта-Кларе.
22 июня, понедельник
23 июня, вторник
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде
Новости