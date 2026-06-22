Франция — Ирак: Мбаппе, Дембеле и Олисе выйдут с первых минут
Сборные Франции и Ирака объявили стартовые составы на матч группового турнира чемпионата мира-2026. Игра начнется в 00.00 мск.
Франция: Меньян, Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Коне, Рабьо, Дембеле, Олисе, Барколя, Мбаппе.
Запасные: Самба, Риссер, Густо, Аклиуш, Дуэ, Заир-Эмери, Канте, Конате, Лакруа, Матета, Тчуамени, Тюрам, Шерки, Т. Эрнандес, Л. Эрнандес.
Ирак: Басил, Али, Тахсин, Хашем, Доски, Исмаэл, Аль-Аммари, Байеш, Икбал, Касем, Хуссейн.
Запасные: Талиб, Хассан, Аль-Ришави, Фарджи, Джасим, Путрос, Саадон, Сулака, Якоб, Юнис, Юсиф, Аль-Хамади, Амин, Моханад, Шер.
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