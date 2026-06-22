Сборные Франции и Ирака встретятся во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Матч группы I пройдет в ночь на вторник, 23 июня, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа I.

23 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Прямой эфир матча Франция — Ирак покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется в 00.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за событиями встречи Франция — Ирак можно в матч-центре «СЭ».

Франция стартовала на чемпионате мира с победы над Сенегалом со счетом 3:1. Ирак в первом туре проиграл Норвегии — 1:4. Команды выступают в группе I, где также играют сборные Норвегии и Сенегала.

Чемпионат мира-2026 принимает три страны — США, Канада и Мексика. Новый формат турнира предусматривает участие 48 национальных команд.

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