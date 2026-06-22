Месси — единственный футболист, который забил больше пяти голов на ЧМ после 35 лет

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал автором еще одного необычного достижения.

12 из 18 голов на чемпионатах мира он забил после 35 лет. Никто из участников турнира за всю его историю не отличался более пяти раз.

Пять мячей после достижения 35-летнего возраста удалось забить камерунскому нападающему Роже Милле, и четыре — французскому форварду Оливье Жиру.

22 июня Аргентина обыграла Австрию (2:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2026. 38-летний Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

В заключительном туре группового этапа ЧМ Аргентина встретится с Иорданией 28 июня. Южноамериканская сборная уже гарантировала себе место в плей-офф.