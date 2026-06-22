Семин — о Месси: «Он гений, настоящий футбольный гений!»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о рекорде нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионатах мира. Форвард стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

«Аргентина на сегодняшний момент — один из претендентов на чемпионскую корону. У них все четко и понятно построено. Весь тренерский штаб и вся команда учитывает талант Месси и его выдающиеся качества. Он играет с нападающим, который вместо него выполняет оборонительную работу. Когда некуда отдать мяч — обязательно отдавай Месси. Любое событие перед штрафной -нужно отдать мяч Месси. Он решит исход матча. Он гений, настоящий футбольный гений! Пока он играет, мы должны любоваться всеми его действиями. Человек мыслит на много ходов вперед, это видно невооруженным взглядом», — сказал Семин «СЭ».

Чемпионат мира. Группа J.

22 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Форвард забил на 38-й минуте матча против сборной Австрии в групповом турнире ЧМ-2026. Для Месси гол стал 17-м в истории чемпионатов мира. Он обошел немца Мирослава Клозе (16 голов). Третье место занимает бразилец Роналдо (15). Далее идут француз Килиан Мбаппе и немец Герд Мюллер (оба — 14).

38-летний Месси забил 121-й гол в 201 матче за сборную Аргентины.

Давид Петросян