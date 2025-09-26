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26 сентября 2025, 12:17

Трамп заявил, что может поменять города чемпионата мира-2026 из-за вопроса безопасности

Алина Савинова

Президент США Дональд Трамп допустил смену американских городов, которые должны принять чемпионат мира 2026 года по футболу, если сочтет их небезопасными.

«Сиэтлом и Сан-Франциско управляют сумасшедшие с левого фланга, которые не понимают, что делают. Мы поедем в Чикаго, Мемфис, другие города. Там будет безопасно. Если я решу, что там небезопасно, мы перенесем [матчи] в другой город», — приводит The Athletic слова Трампа.

Президент США выразил надежду, что перед проведением турнира все же не придется применять подобные меры.

При этом, как отмечает The Athletic, Трамп не обладает полномочиями переносить матчи из какого-либо города, однако президент США находится в прямом контакте с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира по футболу состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах: США, Канаде и Мексике. Турнир должны принять 11 американских городов.

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Футбол
Дональд Трамп

Чемпионат мира по футболу 2026

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