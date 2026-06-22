Семин объяснил, почему сложно сравнивать Месси и Марадону

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин объяснил, почему сложно сравнивать двух аргентинских футболистов разных эпох — Диего Марадону и Лионеля Месси.

22 июня Аргентина обыграла Австрию (2:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2026. 38-летний Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира.

Чемпионат мира. Группа J.

22 июня, 20:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

«У каждого свое время, Марадона в свое время был без сомнения одним из лучших, Месси сейчас лучший. Сравнивать сложно, все эти рекорды несравнимы. Посмотрите, как люди восхищаются игрой Месси сегодня, ему скоро 40 лет, а сколько он двигается, какой объем работы показывает, великолепные физические данные», — приводит слова Семина ТАСС.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Аргентина, которая уже гарантировала себе место в плей-офф, завершит групповой этап турнира матчем с Иорданией 28 июня.