Эквадора сыграет с Венесуэлой в 13-м туре квалификации чемпионата мира 2026 22 марта

Сборная Эквадора сыграет с командой Венесуэлы в ответном матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 в Южной Америке в ночь на 22 марта. Игра пройдет на стадионе «Родриго Пас Дельгадо» в Кито (Эквадор). Начало — в 00.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Эквадор — Венесуэла будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

Первая игра, которая состоялась 17 ноября 2023 года, завершилась со счетом 0:0.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

22 марта, 00:05. Rodrigo Paz Delgado (Кито)

