16 ноября, 18:00

Италия мимо третьего чемпионата мира подряд — насколько велики риски? Гаттузо не справляется с главным комплексом

Сборные Италии и Норвегии сыграют в матче отбора ЧМ-2026 16 ноября
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо.
Фото AFP
Дело идет к очередной беде.

Сборная Италии — один большой парадокс. Можно ли считать ее грандом? Безусловно. Команда играла в двух из последних четырех финалов Евро, один из которых выиграла, еще есть две бронзы Лиги наций, а состав всегда переполнен звездами и лучшими игроками мира на своих позициях. В чем парадокс? Ближайшим летом исполнится 20 лет с последнего матча итальянцев в плей-офф чемпионатов мира.

Сложно поверить, но после легендарного финала против Франции «Скуадра адзурра» из группы на мировых первенствах больше не выходила. Да что там из группы, ее в принципе на турнире не было уже больше десяти лет — в последний раз участвовала в 2014-м, когда уступила Уругваю и Коста-Рике, пустив их в 1/8 финала. Ни в Россию, ни в Катар итальянская сборная не ездила.

Дженнаро Гаттузо.«Теперь все будет в десять раз хуже». Гаттузо — в сборной Италии: болельщики в шоке

Континентальные успехи сумасшедшим образом контрастируют с жуткими провалами во всем, что связано с чемпионатами мира. И эта череда неудач может продолжиться, потому что с вероятностью 99% Италия займет второе место в группе европейского отбора, оставшись позади Норвегии зверского Холанна. То есть опять стыки, в третий раз подряд.

Стыки, которые уже дважды заканчивались для итальянцев плачевно. В 2018 году их в двухматчевом противостоянии превзошли шведы, а в 2022-м легендарный апсет организовала Северная Македония. По сути, ведь выросло целое поколение представителей по-футбольному элитной нации, не знающее, что такое ЧМ. Доннарумма, Барелла, Бастони, Жоржиньо, Кьеза, Ди Лоренцо, Ачерби — неполный список заслуженных спортсменов, никогда не игравших на чемпионате мира. А некоторым из них скоро вообще-то заканчивать.

Исторический провал

Сценарий краха раскладывается на две фазы: осечки в основном групповом этапе и окончательная трагедия в стыках. В квалификации к российскому турниру тяжело стало сразу, когда пришлось бодаться за прямой выход с Испанией. Не получилось, но команду обвинить глобально не в чем. Сборной тогда руководил Джан Пьеро Вентура — мягко говоря, сомнительная кандидатура. Да, было бесславное поражение в Мадриде. Но вторая строчка — это не приговор. По-настоящему жизненно важное противостояние лишь предстояло провести — со Швецией.

И вот там мечты итальянцев разбились о какую-то удивительную атакующую беспомощность. Вернее, определяющее значение имела скорее неспособность найти выход из ситуации, когда происходящее слегка выходит из-под контроля. Потому что, если не адаптироваться к трудностям, «слегка» разрастается до «абсолютно». Так и случилось. Дома шведы минимально победили, эффективно распорядившись редким моментом, а ответная встреча напоминает итальянский аналог нашего Марибора. Только их версия — домашняя. По атмосфере и настроениям сходства правда есть.

Дженнаро Гаттузо, Маттиа Дзакканьи и&nbsp;Иоан-Кэлин Ревенко.«Спрашивайте тех, кто придумывает правила». Италия рискует не выйти на ЧМ-2026 напрямую, Гаттузо зол на ФИФА и регламент отборочного турнира

Скандинавы с ходу дали понять, что приехали в Милан неистово отбиваться — 24% владения мячом подтверждают. Хозяева имели колоссальное преимущество, включая территориальное, но не придумали ни одного гола, несмотря на 27 ударов. Безусловно, значительная часть ответственности за кошмарный результат по делу легла на Вентуру, который в середине второго тайма собирался выпустить на поле Даниэле Де Росси, хотя не было никакой необходимости в дополнительном разрушителе.

Сам опорник тоже не понял, зачем его отправляют разминаться и переодеваться, сказав: «Черт возьми, почему я должен выходить? Нам не нужно защищаться, нам нужно побеждать! Выпустите Инсинье!» Инсинье просидел в запасе до финального свистка, но Де Росси цели добился и разделил с Лоренцо скамейку, проведя там последние секунды своего нахождения в национальной команде. И глядя, как его сборная впервые за 60 лет пролетает мимо чемпионата мира.

«Это наибольшее разочарование в моей футбольной карьере. Сейчас всем игрокам сборной больно», — заявил позднее Андреа Барцальи. «Всю оставшуюся жизнь буду сожалеть о невыходе сборной на чемпионат мира», — дополнил товарища Джанлуиджи Буффон. В тот вечер обе легенды завершили карьеры на международном уровне. Темный день для всей футбольной Италии — как выяснилось, не последний на ближайшее время.

Фото AFP

Те же грабли

Проще говоря, подвели две вещи: тренер и отсутствие гибкости. Нам здесь интереснее второе, ведь следующий провал состоялся уже с другим специалистом во главе, но в поразительно похожих обстоятельствах. Путь в Катар изначально казался более простым, чем в Россию: самым грозным соперником по группе стала Швейцария.

И Италия даже поражений не допустила, в отличие от предыдущей квалификации, но непозволительно перебрала ничьих. Кроме швейцарцев, поделили очки с, внезапно, Болгарией и Северной Ирландией в последнем туре, когда победа давала бы солидные шансы на проход на ЧМ с вершины квинтета. Пришлось снова заходить на штрафной круг.

Система стыков к тому моменту изменилась — команды группировали в небольшие сетки из двух стадий, на каждой из которых между оппонентами проводился один матч. То есть нужно выиграть те же две встречи, но с разными соперниками. Тревога появилась еще в процессе жеребьевки — в четверку к итальянцам достали Португалию. Два последних чемпиона Европы — и один из них должен был остаться без путешествия в Катар. Драматично.

Сборная Франции вышла на&nbsp;ЧМ-2026.Армения и Сербия мимо стыков, Мбаппе вывел Францию на чемпионат мира, Италии нужно обыграть Норвегию со счетом 9:0

Только проблема в том, что действующий победитель Евро даже не добрался до битвы с Роналду, сенсационно уступив явному аутсайдеру. Милан сменился на Палермо, Вентура — на Манчини, а Швеция — на Северную Македонию. А рисунок остался прежним. Гости вжимаются и героически отбиваются, а Италия отключает изобретательность, сваливаясь в сплошные навесы — аж 30 штук за матч оформили. И всего два точных. 32 удара и, согласно статистике, лишь один опасный момент — верх контрпродуктивности. Македонцы же параллельно совершили 52 (!) выноса мяча. А на 92-й минуте убежали в контратаку и блестящим дальним выстрелом Александра Трайковски отправили смертельную пулю в итальянские надежды.

«Удача, сопутствовавшая Италии на Евро, уступила место тотальному невезению», — как мог, объяснялся Манчини. Спорно. Соперник четко следовал плану, а вы не нашли новых ключей, чтобы вскрыть глухую оборону. Естественно, могло и повезти, но капля вариативности точно существенно поспособствовала бы. Ее не было.

Фото Global Look Press

Тревожные перспективы

История — наука, которая рассказывает об ошибках прошлого, чтобы минимизировать риск таких же ошибок в настоящем и будущем. Вот нынешнему главному тренеру сборной Италии, Дженнаро Гаттузо, не помешает погрузиться в историю двух вышеописанных спортивных трагедий национального масштаба, а то пока состояние команды скорее пугает, особенно учитывая вводные.

Крайне показателен недавний выезд в Кишинев. Молдавия, недавно сгоревшая Норвегии 1:11, элементарно встала на своей половине поля и вынудила итальянцев... навешивать! Где-то уже видели, да? Команда Гаттузо сделала — внимание — 55 кроссов! Третьи подряд стыки — вопрос для Италии практически решенный. Норвежцев в последнем туре нужно обыгрывать с нереальным счетом, с разницей в девять голов. Верится с трудом. Что уж там, не верится вовсе.

Окончательно сформированного списка участников стыковых матчей еще нет, но предварительно состав выглядит так: Словакия, Турция, Косово, Шотландия, Исландия, Венгрия или Ирландия, Польша, Босния, Северная Македония (потенциально красивый сюжет) или Уэльс, Албания, Чехия и четверо из Лиги наций. Ровно ноль грандов, значит, и ноль соперников, с которыми Италия не считалась бы фаворитом.

Но ни нынешние игроки, ни Гаттузо не производят впечатления тех, кто уверенно прервет чернейшую полосу. Пощечины в раздевалках, конечно, забавны, но лучше бы до такого не доводить. Норвегия промчалась по ним ураганом, Израиль забил им четыре, Молдавия напрягла их до ужаса. Не забывайте, что в Штаты отправятся уже 48 сборных, а не 32. Не выйти туда будет плохо. Совсем-совсем плохо. А подобный расклад, видимо, вполне возможен.

«Фиаско», кстати, — итальянское слово.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
1:4
Норвегия

  • 555 555

    Евро провалил тренер....

    17.11.2025

  • 555 555

    Согласен на счёт числа команд от Европы. Но надо быть объективными,итальянский футбол в упадке. Под итальянским футболом подразумеваю, федерацию,сборную,лиги,клубы и конечно же игроки. Выбор отличных игроков невелик. А когда нет здоровой конкуренции,то и результат на лицо.

    17.11.2025

  • 555 555

    Италия, как единное государство сформировалось в девятнадцатом веке. А до этого были города-государство,вот и наложился отпечаток. Не путать с Римской империей.

    17.11.2025

  • hamal

    Некоторый резон в таком распределении путёвок есть. В европейских клубах уже играет много легионеров из стран "третьего мира", и преимущество европейских сборных уже не столь однозначное. К тому же, если имея паспорт условной Анголы попасть на ЧМ будет проще, чем будучи "португальцем", то и мигрировать "с концами" будут немного пореже. Хотя это вряд ли, по крайней мере пока уровень жизни в Европе и "анголах" не сравнялся.

    17.11.2025

  • LORDIS

    Форца Итали! Прорвётесь

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Без Гондюреева разберутся как-нить

    17.11.2025

  • Diman_madridista

    Да-а... С таким тренером-лошарой можно и Албании проиграть в стыках, и Уэльсу. И даже Северной Ирландии! А стыки теперь уже стали неизбежными...:stuck_out_tongue_winking_eye:

    17.11.2025

  • Berkut-7

    Траян из времён , когда люди тыкали в друг друга копьями , а из недавних столетий , кого они побеждали ? а про две мировые войны даже вспоминать смешно, там просто клоунада была .

    17.11.2025

  • Сказо4ник

    Гаттузо крут)

    17.11.2025

  • Сказо4ник

    Ну, например, жители Алжира все имеют паспорт Франции. И такое уже не одно поколение. Они такие же французы, как и те, что во Франции живут. Возможно и другие африканские страны имеют похожую стстему.

    16.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Гаттузо - это своего рода Станкович, абсолютный тренерский ноль

    16.11.2025

  • Smash.

    Ща бы Траян с тебя спросил за неумеемвоевать)

    16.11.2025

  • hottie

    Какую-то очередную хрень высрал Трофимка. Где Гаттузо не справляется? В отборе на ЧМ он только победы шлепает разве что не всегда уверенные, но одни победы, а поражение от Норвегии было еще при Спаллетти. В стыках там вопрос будет, но пока все что может он делает. Не справляется тут только голова автора с его действиями.

    16.11.2025

  • Berkut-7

    Как говорится не только способны проиграть Албании , но и не способны победить Албанию, когда надо .

    16.11.2025

  • Робин из Локсли

    Ты сосо всея Руси.

    16.11.2025

  • Вездесущий

    сам ты сосо!

    16.11.2025

  • ЧикиБегиристайн

    На Евро-2022 состав итальянцев был такой, что не знаешь, лучше им участвовать, или не светить всех этих Скамакк и прочих середнячков, и ждать талантливе поколение.

    16.11.2025

  • SMdSH

    Очередной бред очередного писаки. Где Гаттурзо не справляется? Только победы - это не справляется?

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    КТо знает почему СОСО ПАВЛИАШВИЛИ разместили на главном фото?!

    16.11.2025

  • Павел Леонидович

    фимочка, комплексы только у тебя) Они без сопливых разберутся

    16.11.2025

  • Pablo_75

    Да, Евро они выиграли как записной аутсайдер - везение плюс героическая оборона и вратарь. А так способны проиграть даже Албании.

    16.11.2025

  • Berkut-7

    МНе кажется мы по привычке относим итальянцев в грандам. а состав у них не выдающийся не одно десятилетие , вот кроме Доннаруммы кого можно назвать континентальнйо звездой хотя бы, не то, что мировой ?Да никого и нету ,а все успехи Италии завязаны не на уровне игроков ,а скорее на командной работе , то есть пахать во вреям матчей оин по -прежнему могут, а вот в футбол играть уже не очень.

    16.11.2025

  • Berkut-7

    Итальянцы воевать не умеют, поэтмоу не смогли завоевать колонии и поэтому участь Франции с её неграми обошла сторонйо Италию, а так там тоже сборная из одних Балотелли состояла бы)

    16.11.2025

  • Kanidzha

    эххххххх Джинаро

    16.11.2025

  • Pol Pol

    Но и у Зенита, согласись, с колониями, особливо в Бразилии .... как то тоже, не очень , да ? Однако ж, обезяна на обезьяне, обезьяной погоняет и все из .... под Калуги, надо полагать ?! Ладно, просто из Луги .... так что, прав он, собственно, макаронники лепят из местного, из своего материала .... испанцы, кстате, тоже .... Чё уж тут говорить, Адольф кубаря даёт в шкафу, глядючи на германскую Бундесманшафт !

    16.11.2025

  • Генри Морган

    Первое место они взять не смогут. А в европейском стыковом плей-офф набирается очень хороший конкурс! Не далее, как сегодня туда попала блестящая Ирландия! Это будет сложно преодолеть. Италии поможет лишь чудо. Но, чудеса случаются крайне редко, и только по большим праздникам.

    16.11.2025

  • Nail Vakhitov

    С отстранением сборной России проблемы третьих стран не очень то волнуют

    16.11.2025

  • Valera Evstruev

    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 13-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «s t a v k a - p r o g n o z.r u». МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

    16.11.2025

  • Рейттузы Жмут!!!#

    Дженнаро справиЦЦо!

    16.11.2025

  • Роман Морковкин

    Раком-сраком, Яшка Цидрашка. :hugging:

    16.11.2025

  • Роман Морковкин

    Ливия, Эритрея и даже Сомали. Другое дело, колониями надо заниматься, развивать, хоть что-то давать, вкладывать, а не только доить. Это не про итальяшек, не про их менталитет, они каждый себе самый умный и президент как минимум своей улицы, а то и самый важный чел на раёне. Поэтому колонии как без них были нищими, так и после них такие же остались на долгое время.

    16.11.2025

  • 36

    Как в песне "Осталось только имя-Италия..Италия

    16.11.2025

  • 36

    Имхо,старые игроки Италии не проиграли бы в финале ЛЧ 0-5.Не такое у них воспитание.Да и Евро24 провален наглухо

    16.11.2025

  • Millwall82

    Гаттузо прямо сейчас уступал бы Тонали, по пасу это чистый Андрей, а Рино это Денисов итальянского разлива. Игрок абсолютно прямой. Старая школа опорников.

    16.11.2025

  • 36

    Тигана и Трезор во Франции смотрелись органично,но то,что сейчас-перебор

    16.11.2025

  • Прораб.

    Проклятие жены Зидана.

    16.11.2025

  • 36

    Все таки это не Тотти,Пирло,Гаттузо,Каннаваро..уж не говоря о Мальдини,Барези,Баджо

    16.11.2025

  • konzag

    Я бы сказал примерно треть))

    16.11.2025

  • Адекватный спартач

    Легендарный апсет - это творчество таких писак...

    16.11.2025

  • Як Цидрак

    Марибор то здесь каким боком?

    16.11.2025

  • Millwall82

    Барелла очень неплохо, как и миланский ДжиДжи, Тонали и Калафьори (один из лучших защитников мира прямо сейчас). Топ-уровень, проблема в другом, в итальянском разгильдяйстве (как пример это Феррари), сомнительных тренеров и немного устаревший футбол в Серии А. Там ветераны например прекрасно живут и играют. Но скорости АПЛ уже не способны выдержить. Хотя 3 из тех кого привел играют не последние роли в АПЛ, это собственно звезды. Но они и не ветераны.

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Ближе к концу 20 го века,Франция(ПлотиниТигана),Испания,Англия,Италия,Португалия чуть ниже;эти команды перед чм всегда были в фоворитах!Но выигрывали.Аргетина,ФРГ и Италия))

    16.11.2025

  • Секир-башка

    Там ведь еще стыковые матчи будут. Рано паникуете.

    16.11.2025

  • Сабит Аймахашев

    Это футбольная карма за Матерации и ЧМ-2006. Шутка конечно. А так, нет уже у них ни защиты великой как Мальдини, Неста, Каннаваро, ни ПЗ атакующей как Баджо, Дзола, Пирло, Тотти, и тем более атаки Виалли, Дель Пьеро, Тони.

    16.11.2025

  • Секир-башка

    Признаюсь, что буду болеть за Норвегию. У них сейчас очень интересная сборная.

    16.11.2025

  • NF

    Уж итальянцам-то слишком горевать не стоит. Им стоит посмотреть на нас...

    16.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Помню один стык)Россия Италия 1997 год,афтор бодсзабыл

    16.11.2025

  • Millwall82

    Гаттузо просто некогда, он зависает на этом форуме безвылазно, выучил русский и играет по схемам Семака. И по заветам Богданыча хочет натурализовать пару бразил.

    16.11.2025

  • the gathering !

    Просто с футболистами в Италии стала беда. А у той же Испании наоборот стало все хорошо. Испания до 2008 года все время в неудачниках ходила

    16.11.2025

  • the gathering !

    у Италии много потомков в Аргентине

    16.11.2025

  • Millwall82

    у Италии столько колоний никогда не было, если только Эфиопия с позорным итогом. А такие как Марио, Мойзе Кин, Удоджи салютуют римским приветствием)))) Балло кстати реально был хорош на Евро12, один из лучших того Евро.

    16.11.2025

  • Smash.

    Зато. Смотришь на фото сб.Италии и видишь сборную Италии. Итальянцев. Это их успехи и неудачи, как уж может эта нация. А например сб.Франции на французов совсем не похожа и отношение к ее победам у меня лично очень скептическое. Вот аналогично как зенит в России.

    16.11.2025

  • Millwall82

    Кхм, такие как Баралла, Донаррумма, Тонали, Бастони точно не слабее Норвегии, пускай и с Холланом и Эдегором. А отдельный позор, что скипнули они уже столько ЧМ. Это же целых 2 поколения игроков.

    16.11.2025

  • kolos249

    Нефиг макаронникам делать на ЧМ, пусть в стыках сгорят.

    16.11.2025

  • 36

    Игрочков нету

    16.11.2025

  • 36

    Поколение Пирло и Буффона закончило,а новое не соответствует такой сборной как Италия.Ну и ,конечно,"заслуга"ФИФА,выделяющая 16 путевок для Европы.Вместо 24

    16.11.2025

  • Millwall82

    для 4х кратных чемпионов мира это конечно же позор. Правда и назначать Гаттузо такое себе. Не самый сильный тренер, в Италии есть Мистеры и поинтереснее, и с трофеями. А этот чем-то на Карпина похож. Странно таких как Рино назначать, с такой-то не побоюсь великой тренерской школой. Очень странно. Но другие видимо не идут.

    16.11.2025

