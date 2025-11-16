Дело идет к очередной беде.

Сборная Италии — один большой парадокс. Можно ли считать ее грандом? Безусловно. Команда играла в двух из последних четырех финалов Евро, один из которых выиграла, еще есть две бронзы Лиги наций, а состав всегда переполнен звездами и лучшими игроками мира на своих позициях. В чем парадокс? Ближайшим летом исполнится 20 лет с последнего матча итальянцев в плей-офф чемпионатов мира.

Сложно поверить, но после легендарного финала против Франции «Скуадра адзурра» из группы на мировых первенствах больше не выходила. Да что там из группы, ее в принципе на турнире не было уже больше десяти лет — в последний раз участвовала в 2014-м, когда уступила Уругваю и Коста-Рике, пустив их в 1/8 финала. Ни в Россию, ни в Катар итальянская сборная не ездила.

Континентальные успехи сумасшедшим образом контрастируют с жуткими провалами во всем, что связано с чемпионатами мира. И эта череда неудач может продолжиться, потому что с вероятностью 99% Италия займет второе место в группе европейского отбора, оставшись позади Норвегии зверского Холанна. То есть опять стыки, в третий раз подряд.

Стыки, которые уже дважды заканчивались для итальянцев плачевно. В 2018 году их в двухматчевом противостоянии превзошли шведы, а в 2022-м легендарный апсет организовала Северная Македония. По сути, ведь выросло целое поколение представителей по-футбольному элитной нации, не знающее, что такое ЧМ. Доннарумма, Барелла, Бастони, Жоржиньо, Кьеза, Ди Лоренцо, Ачерби — неполный список заслуженных спортсменов, никогда не игравших на чемпионате мира. А некоторым из них скоро вообще-то заканчивать.

Исторический провал

Сценарий краха раскладывается на две фазы: осечки в основном групповом этапе и окончательная трагедия в стыках. В квалификации к российскому турниру тяжело стало сразу, когда пришлось бодаться за прямой выход с Испанией. Не получилось, но команду обвинить глобально не в чем. Сборной тогда руководил Джан Пьеро Вентура — мягко говоря, сомнительная кандидатура. Да, было бесславное поражение в Мадриде. Но вторая строчка — это не приговор. По-настоящему жизненно важное противостояние лишь предстояло провести — со Швецией.

И вот там мечты итальянцев разбились о какую-то удивительную атакующую беспомощность. Вернее, определяющее значение имела скорее неспособность найти выход из ситуации, когда происходящее слегка выходит из-под контроля. Потому что, если не адаптироваться к трудностям, «слегка» разрастается до «абсолютно». Так и случилось. Дома шведы минимально победили, эффективно распорядившись редким моментом, а ответная встреча напоминает итальянский аналог нашего Марибора. Только их версия — домашняя. По атмосфере и настроениям сходства правда есть.

Скандинавы с ходу дали понять, что приехали в Милан неистово отбиваться — 24% владения мячом подтверждают. Хозяева имели колоссальное преимущество, включая территориальное, но не придумали ни одного гола, несмотря на 27 ударов. Безусловно, значительная часть ответственности за кошмарный результат по делу легла на Вентуру, который в середине второго тайма собирался выпустить на поле Даниэле Де Росси, хотя не было никакой необходимости в дополнительном разрушителе.

Сам опорник тоже не понял, зачем его отправляют разминаться и переодеваться, сказав: «Черт возьми, почему я должен выходить? Нам не нужно защищаться, нам нужно побеждать! Выпустите Инсинье!» Инсинье просидел в запасе до финального свистка, но Де Росси цели добился и разделил с Лоренцо скамейку, проведя там последние секунды своего нахождения в национальной команде. И глядя, как его сборная впервые за 60 лет пролетает мимо чемпионата мира.

«Это наибольшее разочарование в моей футбольной карьере. Сейчас всем игрокам сборной больно», — заявил позднее Андреа Барцальи. «Всю оставшуюся жизнь буду сожалеть о невыходе сборной на чемпионат мира», — дополнил товарища Джанлуиджи Буффон. В тот вечер обе легенды завершили карьеры на международном уровне. Темный день для всей футбольной Италии — как выяснилось, не последний на ближайшее время.

Те же грабли

Проще говоря, подвели две вещи: тренер и отсутствие гибкости. Нам здесь интереснее второе, ведь следующий провал состоялся уже с другим специалистом во главе, но в поразительно похожих обстоятельствах. Путь в Катар изначально казался более простым, чем в Россию: самым грозным соперником по группе стала Швейцария.

И Италия даже поражений не допустила, в отличие от предыдущей квалификации, но непозволительно перебрала ничьих. Кроме швейцарцев, поделили очки с, внезапно, Болгарией и Северной Ирландией в последнем туре, когда победа давала бы солидные шансы на проход на ЧМ с вершины квинтета. Пришлось снова заходить на штрафной круг.

Система стыков к тому моменту изменилась — команды группировали в небольшие сетки из двух стадий, на каждой из которых между оппонентами проводился один матч. То есть нужно выиграть те же две встречи, но с разными соперниками. Тревога появилась еще в процессе жеребьевки — в четверку к итальянцам достали Португалию. Два последних чемпиона Европы — и один из них должен был остаться без путешествия в Катар. Драматично.

Только проблема в том, что действующий победитель Евро даже не добрался до битвы с Роналду, сенсационно уступив явному аутсайдеру. Милан сменился на Палермо, Вентура — на Манчини, а Швеция — на Северную Македонию. А рисунок остался прежним. Гости вжимаются и героически отбиваются, а Италия отключает изобретательность, сваливаясь в сплошные навесы — аж 30 штук за матч оформили. И всего два точных. 32 удара и, согласно статистике, лишь один опасный момент — верх контрпродуктивности. Македонцы же параллельно совершили 52 (!) выноса мяча. А на 92-й минуте убежали в контратаку и блестящим дальним выстрелом Александра Трайковски отправили смертельную пулю в итальянские надежды.

«Удача, сопутствовавшая Италии на Евро, уступила место тотальному невезению», — как мог, объяснялся Манчини. Спорно. Соперник четко следовал плану, а вы не нашли новых ключей, чтобы вскрыть глухую оборону. Естественно, могло и повезти, но капля вариативности точно существенно поспособствовала бы. Ее не было.

Тревожные перспективы

История — наука, которая рассказывает об ошибках прошлого, чтобы минимизировать риск таких же ошибок в настоящем и будущем. Вот нынешнему главному тренеру сборной Италии, Дженнаро Гаттузо, не помешает погрузиться в историю двух вышеописанных спортивных трагедий национального масштаба, а то пока состояние команды скорее пугает, особенно учитывая вводные.

Крайне показателен недавний выезд в Кишинев. Молдавия, недавно сгоревшая Норвегии 1:11, элементарно встала на своей половине поля и вынудила итальянцев... навешивать! Где-то уже видели, да? Команда Гаттузо сделала — внимание — 55 кроссов! Третьи подряд стыки — вопрос для Италии практически решенный. Норвежцев в последнем туре нужно обыгрывать с нереальным счетом, с разницей в девять голов. Верится с трудом. Что уж там, не верится вовсе.

Окончательно сформированного списка участников стыковых матчей еще нет, но предварительно состав выглядит так: Словакия, Турция, Косово, Шотландия, Исландия, Венгрия или Ирландия, Польша, Босния, Северная Македония (потенциально красивый сюжет) или Уэльс, Албания, Чехия и четверо из Лиги наций. Ровно ноль грандов, значит, и ноль соперников, с которыми Италия не считалась бы фаворитом.

Но ни нынешние игроки, ни Гаттузо не производят впечатления тех, кто уверенно прервет чернейшую полосу. Пощечины в раздевалках, конечно, забавны, но лучше бы до такого не доводить. Норвегия промчалась по ним ураганом, Израиль забил им четыре, Молдавия напрягла их до ужаса. Не забывайте, что в Штаты отправятся уже 48 сборных, а не 32. Не выйти туда будет плохо. Совсем-совсем плохо. А подобный расклад, видимо, вполне возможен.

«Фиаско», кстати, — итальянское слово.