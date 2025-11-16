Футбол
16 ноября, 16:30

«Семья важнее футбола»: Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао — и это перед решающей игрой отбора на ЧМ-2026

Адвокат уехал из сборной Кюрасао перед решающим матчем в отборе ЧМ-2026
Максим Слекишин
корреспондент
Дик Адвокат.
Фото Global Look Press
Ушел по личным обстоятельствам.

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат временно покинул расположение команды. Отошел от дел по личным обстоятельствам прямо перед решающим матчем отборочного турнира ЧМ-2026 против Ямайки. У его футболистов впервые есть хороший шанс выйти в финальную стадию турнира: для этого нужно не проиграть.

Что произошло

О том, что 78-летний специалист не сможет присутствовать на последней игре, стало известно в воскресенье от пресс-службы национальной команды.

«Дик Адвокат покинул тренировочный лагерь на Ямайке по личным обстоятельствам», — сказано в публикации.

Как отмечается в сообщении, несмотря на отсутствие специалиста, он продолжит активно участвовать в принятии ключевых решений, в том числе по тактическим вопросам. На игре с ямайцами его заменят помощники Дин Горре и Кор Пот.

«С болью в сердце я принял решение оставить ребят, но семья важнее футбола. Находясь в Нидерландах, буду поддерживать контакт с тренерским штабом. Я полностью доверяю своим футболистам», — сказал Адвокат.

Фото Global Look Press

С кем Адвокат выходит на ЧМ-2026

Кюрасао — остров на юге Карибского моря с населением около 170 тысяч человек.

С 2010 года в результате реформы, которая расформировала Нидерландские Антильские острова, он получил статус самоуправляемого государства с автономией в составе Королевства Нидерландов.

Экс-тренер сборной России и «Зенита» возглавил национальную команду Кюрасао в январе 2024 года. Под его руководством сборная провела 18 матчей, в которых 11 раз победила и уступила лишь дважды — Сент-Люсии и Гондурасу.

Состав у Адвоката качественный — футболисты с большим опытом игры в Эредивизи, Чемпионшипе и Серии C. Но перед стартом третьего отборочного раунда квалификации на ЧМ сборная Кюрасао вовсе не считалась фаворитом в борьбе за путевку: напрямую выходят только победители групп, а среди соперников была грозная Ямайка.

Однако отбор на ЧМ получился почти безупречным: команда вышла на первое место, трижды победив и два раза сыграв вничью со сборной Тринидада и Тобаго.

Главный тренер сборной сборной России Дик Адвокат и&nbsp;ее&nbsp;капитан в&nbsp;2012 году Андрей Аршавин.Поцелуй для Аршавина, слезы в Питере и бронза Евро: карьера неугомонного Адвоката

Перед шестым туром положение в группе В следующее: Кюрасао — 11 очков, Ямайка — 10, Тринидад и Тобаго — 6, Бермудские острова — 0. Последних команда Адвоката совсем недавно разгромила со счетом 7:0.

Сборная Кюрасао уже обыграла Ямайку дома 2:0 — теперь важнейшая ответная встреча в гостях. В случае победы или ничьей в последнем туре команда с Адвокатом у руля впервые в истории выйдет на чемпионат мира. Если уступят, почти наверняка получат право сыграть в стыковых матчах — там столкнутся две лучшие команды, занявшие вторые места.

Сборная Кюрасао по футболу
Дик Адвокат
