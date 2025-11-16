Адвокат уехал из сборной Кюрасао перед решающим матчем в отборе ЧМ-2026

Ушел по личным обстоятельствам.

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат временно покинул расположение команды. Отошел от дел по личным обстоятельствам прямо перед решающим матчем отборочного турнира ЧМ-2026 против Ямайки. У его футболистов впервые есть хороший шанс выйти в финальную стадию турнира: для этого нужно не проиграть.

Что произошло

О том, что 78-летний специалист не сможет присутствовать на последней игре, стало известно в воскресенье от пресс-службы национальной команды.

«Дик Адвокат покинул тренировочный лагерь на Ямайке по личным обстоятельствам», — сказано в публикации.

Как отмечается в сообщении, несмотря на отсутствие специалиста, он продолжит активно участвовать в принятии ключевых решений, в том числе по тактическим вопросам. На игре с ямайцами его заменят помощники Дин Горре и Кор Пот.

«С болью в сердце я принял решение оставить ребят, но семья важнее футбола. Находясь в Нидерландах, буду поддерживать контакт с тренерским штабом. Я полностью доверяю своим футболистам», — сказал Адвокат.

Фото Global Look Press

С кем Адвокат выходит на ЧМ-2026

Кюрасао — остров на юге Карибского моря с населением около 170 тысяч человек.

С 2010 года в результате реформы, которая расформировала Нидерландские Антильские острова, он получил статус самоуправляемого государства с автономией в составе Королевства Нидерландов.

Экс-тренер сборной России и «Зенита» возглавил национальную команду Кюрасао в январе 2024 года. Под его руководством сборная провела 18 матчей, в которых 11 раз победила и уступила лишь дважды — Сент-Люсии и Гондурасу.

Состав у Адвоката качественный — футболисты с большим опытом игры в Эредивизи, Чемпионшипе и Серии C. Но перед стартом третьего отборочного раунда квалификации на ЧМ сборная Кюрасао вовсе не считалась фаворитом в борьбе за путевку: напрямую выходят только победители групп, а среди соперников была грозная Ямайка.

Однако отбор на ЧМ получился почти безупречным: команда вышла на первое место, трижды победив и два раза сыграв вничью со сборной Тринидада и Тобаго.

Перед шестым туром положение в группе В следующее: Кюрасао — 11 очков, Ямайка — 10, Тринидад и Тобаго — 6, Бермудские острова — 0. Последних команда Адвоката совсем недавно разгромила со счетом 7:0.

Сборная Кюрасао уже обыграла Ямайку дома 2:0 — теперь важнейшая ответная встреча в гостях. В случае победы или ничьей в последнем туре команда с Адвокатом у руля впервые в истории выйдет на чемпионат мира. Если уступят, почти наверняка получат право сыграть в стыковых матчах — там столкнутся две лучшие команды, занявшие вторые места.