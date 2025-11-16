Справились без Криштиану: Португалия разгромила Армению со счетом 9:1 и завоевала путевку на ЧМ-2026

Единственный гол гостей забил Эдуард Сперцян.

Португалия вышла на ЧМ-2026. Подопечные Роберто Мартинеса почти не встретили сопротивления от Армении в последнем туре отборочного этапа. Матч на стадионе «Драгау» закончился со счетом 9:1.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

16 ноября, 17:00. do Dragao (Порту)

Сенсации не произошло

Несмотря на отсутствие капитана и лидера сборной Криштиану Роналду, Португалия буквально переехала Армению. На стадионе в Порту команда чувствовала себя комфортно, и первый гол пришел уже на 7-й минуте — отличился Ренату Вейга.

Вскоре гости ответили: на 18-й минуте счет вновь стал равным — забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. 11-й гол позволил ему оказаться в топ-5 бомбардиров национальной команды. Но больше у Армении ничего не получилось. За первый тайм португальцы отличились еще четыре раза, не оставив сомнений в том, кто выйдет из группы F с первого места.

А во втором тайме продолжили феерить — добавили еще четыре. В итоге хет-триками отметились Жау Невеш и Бруну Фернандеш, по голу записали на свой счет Вейга, Гонсалу Рамуш и Франсишку Консейсау. Всего за матч португальцы нанесли по воротам соперника 34 удара, 15 — в створ. Могли забивать и больше, но превзойти собственный рекорд так и не получилось: крупнейшей победой сборной остается 9:0 в матче с Люксембургом в 2023-м.

Роналду не приехал поддержать

Криштиану отсутствовал в составе на финальный матч отбора из-за красной карточки, полученной в игре против Ирландии. Инцидент наделал много шума. Матч у Португалии не складывался, и на 59-й минуте Роналду не выдержал — отмахнувшись, ударил ирландца Дара О'Ши рукой. Это первое удаление форварда за всю карьеру в сборной.

Роналду мог бы приехать на финальную игру, чтобы поддержать команду с трибун, но поступил иначе. Он был настолько раздосадован итогом матча в Ирландии, что, по сообщениям португальской прессы, сразу покинул расположение национальной команды и отправился в Саудовскую Аравию.

Криш ограничился постом в соцсетях: «Вперед, команда! Вместе сегодня и всегда! За Португалию и за наш флаг!»

Казалось, без лидера будет тяжело даже против Армении, которая уже не имела турнирной мотивации. Однако сомнения болельщиков развеялись, как только подопечные Роберто Мартинеса вышли на поле.

Чуть забуксовали, но все равно вышли с первого места

Португалия отлично стартовала в отборочном турнире ЧМ-2026, обыграв Армению (5:0), Венгрию (3:2) и Ирландию (1:0). Команда могла обеспечить себе первое место уже в четвертом туре, но в двух следующих матчах набрала только одно очко — 2:2 с Венгрией и сенсационное поражение от Ирландии 0:2. Поэтому сегодня требовалась только победа, и с задачей сборная справилась.

В параллельном матче последнего тура их преследователи, ирландцы, вырвали три очка у Венгрии в дополнительное время благодаря хет-трику Троя Пэрротта — решающий мяч забили на 90+6-й минуте. Команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Получит ли Криштиану дисквалификацию

Решения дисциплинарного комитета ФИФА по эпизоду с удалением Роналду пока нет. Если комиссия признает произошедшее серьезным нарушением, а не игровым моментом, португалец получит бан минимум на два матча (с учетом сегодняшней игры с Арменией). Это означает, что он может пропустить старт ЧМ-2026.

Хотя инцидент произошел в игровом эпизоде, реакция Криштиану явно выглядела грубой. Затем он показал жест, призывающий «вытереть слезы», что можно расценить как еще одну провокацию.

По мнению главного тренера португальцев Роберто Мартинеса, Роналду долго выводили из себя, поэтому его реакция объяснима и длительная дисквалификация будет несправедливой.