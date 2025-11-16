Футбол
16 ноября, 20:30

Справились без Криштиану: Португалия разгромила Армению со счетом 9:1 и завоевала путевку на ЧМ-2026

Португалия разгромила Армению и вышла на ЧМ-2026
Максим Слекишин
корреспондент
Португалия разгромила Армению (9:1) и завоевала путевку на ЧМ-2026.
Фото Reuters
Единственный гол гостей забил Эдуард Сперцян.

Португалия вышла на ЧМ-2026. Подопечные Роберто Мартинеса почти не встретили сопротивления от Армении в последнем туре отборочного этапа. Матч на стадионе «Драгау» закончился со счетом 9:1.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
16 ноября, 17:00. do Dragao (Порту)
Португалия
9:1
Армения

Сенсации не произошло

Несмотря на отсутствие капитана и лидера сборной Криштиану Роналду, Португалия буквально переехала Армению. На стадионе в Порту команда чувствовала себя комфортно, и первый гол пришел уже на 7-й минуте — отличился Ренату Вейга.

Вскоре гости ответили: на 18-й минуте счет вновь стал равным — забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. 11-й гол позволил ему оказаться в топ-5 бомбардиров национальной команды. Но больше у Армении ничего не получилось. За первый тайм португальцы отличились еще четыре раза, не оставив сомнений в том, кто выйдет из группы F с первого места.

А во втором тайме продолжили феерить — добавили еще четыре. В итоге хет-триками отметились Жау Невеш и Бруну Фернандеш, по голу записали на свой счет Вейга, Гонсалу Рамуш и Франсишку Консейсау. Всего за матч португальцы нанесли по воротам соперника 34 удара, 15 — в створ. Могли забивать и больше, но превзойти собственный рекорд так и не получилось: крупнейшей победой сборной остается 9:0 в матче с Люксембургом в 2023-м.

Роналду не приехал поддержать

Криштиану отсутствовал в составе на финальный матч отбора из-за красной карточки, полученной в игре против Ирландии. Инцидент наделал много шума. Матч у Португалии не складывался, и на 59-й минуте Роналду не выдержал — отмахнувшись, ударил ирландца Дара О'Ши рукой. Это первое удаление форварда за всю карьеру в сборной.

Роналду мог бы приехать на финальную игру, чтобы поддержать команду с трибун, но поступил иначе. Он был настолько раздосадован итогом матча в Ирландии, что, по сообщениям португальской прессы, сразу покинул расположение национальной команды и отправился в Саудовскую Аравию.

Криш ограничился постом в соцсетях: «Вперед, команда! Вместе сегодня и всегда! За Португалию и за наш флаг!»

Казалось, без лидера будет тяжело даже против Армении, которая уже не имела турнирной мотивации. Однако сомнения болельщиков развеялись, как только подопечные Роберто Мартинеса вышли на поле.

Криштиану Роналду.Роналду получил прямую красную карточку против Ирландии. Теперь рискует пропустить старт ЧМ

Чуть забуксовали, но все равно вышли с первого места

Португалия отлично стартовала в отборочном турнире ЧМ-2026, обыграв Армению (5:0), Венгрию (3:2) и Ирландию (1:0). Команда могла обеспечить себе первое место уже в четвертом туре, но в двух следующих матчах набрала только одно очко — 2:2 с Венгрией и сенсационное поражение от Ирландии 0:2. Поэтому сегодня требовалась только победа, и с задачей сборная справилась.

В параллельном матче последнего тура их преследователи, ирландцы, вырвали три очка у Венгрии в дополнительное время благодаря хет-трику Троя Пэрротта — решающий мяч забили на 90+6-й минуте. Команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.

Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Получит ли Криштиану дисквалификацию

Решения дисциплинарного комитета ФИФА по эпизоду с удалением Роналду пока нет. Если комиссия признает произошедшее серьезным нарушением, а не игровым моментом, португалец получит бан минимум на два матча (с учетом сегодняшней игры с Арменией). Это означает, что он может пропустить старт ЧМ-2026.

Хотя инцидент произошел в игровом эпизоде, реакция Криштиану явно выглядела грубой. Затем он показал жест, призывающий «вытереть слезы», что можно расценить как еще одну провокацию.

По мнению главного тренера португальцев Роберто Мартинеса, Роналду долго выводили из себя, поэтому его реакция объяснима и длительная дисквалификация будет несправедливой.

  • Владислав

    Кстати, когда наши слили 1-7, единственный мяч забил будущая звезда Арсенала - Аршавин. У армян единственный мяч забил Сперцян) Боевое крещение прошёл, ещё пару сезонов в РПЛ и можно в европу))

    17.11.2025

  • Владислав

    Теперь и у армян есть свой ночной позор :joy:

    17.11.2025

  • Владислав

    На самом деле есть зависимость, только обратная - Рон тянет всю команду на дно как и Аль-Хиляль свой или как его там.

    17.11.2025

  • NGE

    Мания величия? ТЫ бы не взял?!? А твоё мнение, кроме твоей кошки, кому-нибудь интересно?

    17.11.2025

  • NGE

    Забыли у тебя спросить, эксперД вы наш самозванный! Такую сборную, как Армения, и молодежка Португалии легко бы вынесла

    17.11.2025

  • NGE

    Чепуха - это всерьёз обсуждать матч с такой убогой сборной, как Армения!

    17.11.2025

  • Александр

    Можно не общие формулировки а исседование с цифрами и статистикой? А то пока это просто вброс.

    17.11.2025

  • Бу ГаГа

    игрой сборной это доказано

    17.11.2025

  • LORDIS

    Мое сочувствие болельщикам сборной Армении! Помню, как было больно после 7-1 от Португалии …

    17.11.2025

  • Александр

    Кем и когда доказано?

    17.11.2025

  • Diman_madridista

    Тренер-лизун. Без Роналду сборная очевидно лучше играет и способна на большее

    17.11.2025

  • hottie

    По заголовку можно подумать. что невероятное произошло. А там бы и 2й состав Португалии справился.

    17.11.2025

  • Valekka

    И финал какого турнира это был : "Журналиста" Максика?!

    16.11.2025

  • Vasya StruZhkin

    Роналду лучший игрок современности, как бы последователи Месси не пропагандировали его место на поле.

    16.11.2025

  • blue-white!

    Русские армяне даже хуже чистокровных россиян. Мы им всего 1:7 продули...

    16.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Португалия без Роналду, как Спартак без Гарсии, две разные команды.

    16.11.2025

  • Diman_madridista

    Черт, еще бы сейчас ДР Конго выиграло свой матч, вообще бы было супер! Ну давайте, кто вы там сейчас, слоны или леопарды, нагните этих нигерийцев, этого петуха Осимхена в маске. Они уже двадцать лет мозолят глаза, и ничего на выходе не выдают. Allez Congo, allez Congo!!

    16.11.2025

  • muob

    "Несмотря на отсутствие капитана и лидера сборной Криштиану Роналду, Португалия буквально переехала Армению." Неправильно написано. Надо так-"Благодаря отсутствию капитана и лидера сборной Криштиану Роналду, Португалия буквально переехала Армению."

    16.11.2025

  • Diman_madridista

    Месси узнал результат и ... описался от страха. Трепещи, жалкий нуб, скоро до тебя Португалия доберется, и разденет тебя, креветку

    16.11.2025

  • Спартак 98

    Да и пусть ему дискву впаяют . Без него сборной лучше , я бы вообще его на чм не стал брать.

    16.11.2025

  • ПельМешков

    Несмотря на отсутствие капитана и лидера сборной Криштиану Роналду, Португалия буквально переехала Армению. Что за чепуха. Уже много раз доказано, что Португалия без КриРо играет лучше, - нет зависимости от одного игрока

    16.11.2025

  • Иньес Андреста

    Могли бы без Роналду и поскромнее сыграть, никакого уважения

    16.11.2025

  • sergey485

    Ничего страшного... Сперцян поддержал...

    16.11.2025

  • Belousov

    Воистину истеричка. Не поехать поддержать команду - это нарушение командной этики. В нормальных мужских коллективах так не поступают. А сборная Португалии показала что без Роналду она сильнее, мобильнее и более мотивирована на победу, а не на очередной слезливый пост в запретограмме.

    16.11.2025

