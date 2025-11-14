Армения и Сербия мимо стыков, Мбаппе вывел Францию на чемпионат мира, Италии нужно обыграть Норвегию со счетом 9:0
Ирландия вернулась в игру
Для Армении в этой игре решалось все, и на матч в Ереване вышел квартет имеющих отношение к России футболистов — Тикнизян, Севикян, Сергей Мурадян и получивший капитанскую повязку Сперцян. А вот дебют футболиста ЦСКА Бандикяна пока отложен в силу высокой ответственности и важности результата. Добиться его, правда, не удалось, и все решила подача Собослаи на выигравшего борьбу в воздухе Варгу.
Правда, развить успех венграм не удавалось. Мурадян около пустого угла опередил Собослаи. Потом Тот послал мяч в сантиметрах от штанги, и такая расточительность едва не стоила гостям победы. На их счастье Тикнизяну чуть-чуть не хватило точности, а за мгновение до финального свистка после паса Серобяна из площади ворот не смог нанести акцентированный удар Элоян. Заключительный тур для потерявшей шансы на попадание в стыки Армении превращается в формальность.
Португалия в Дублине забрала мяч и чувствовала себя по-хозяйски, однако ирландцы с каждой минутой огрызались все острее и открыли счет после углового, который был заработан в результате ошибки Диогу Кошты. Скейлс из района дальней штанги головой выполнил скидку в площадь ворот, а там всех опередил Пэрротт. В общем, гости давили — хозяева забивали. Эта нехитрая формула сработала и в концовке первого тайма, когда после обмена голевыми моментами (Огбене попал в штангу, а Келлехер спас после атаки Витиньи) Пэрротт оформил дубль. Форвард АЗ поразил ближний угол, пробив из-под Рубена Невеша.
Португалия шесть лет не оказывалась в ситуации, когда она за первый тайм пропускала два безответных мяча. Только это оказалось мелочью в сравнении с первым в составе сборной удалением Криштиану Роналду, который после похода арбитра к монитору отправился в раздевалку за удар соперника локтем. Команда Роберто Мартинеса во втором туре подряд упустила возможность гарантировать себе первое место.
Оформлять пропуск в Америку предстоит без своего капитана в домашней игре с Арменией, где за счет хорошей разности мячей может хватить и ничьей. Ирландии же для попадания в стыки нужен еще один подвиг по расписанию — гостевая победа над Венгрией.
Исландии хватит ничьей
Уволив Фернанду Сантуша, Азербайджан под началом ранее работавшего с молодежной сборной Айхана Аббасова серьезно потрепал нервы украинцам и лишил их двух очков (1:1, 1:2). Однако с другим претендентом на попадание в стыки, несмотря на старание, повторить номер не получилось. Исландия открыла счет, когда соперник ошибся с офсайдной ловушкой, и Гюдмюндссон после паса Йоханессона оказался с глазу на глаз с вратарем. Удвоил же перевес островитян бывший защитник «Ростова» Ингасон, который отличился при розыгрыше стандарта и замкнул подачу Гудмундссона. Азербайджан не может выиграть уже полтора года, тогда как исландцы, выполнив задачу минимум, ждали новостей из Парижа.
Сергей Ребров явно держал в уме заключительный тур, поначалу оставив на скамейке группу ключевых игроков. Франция же никак не могла взломать оборону соперника, хотя уже к середине первого тайма по ударам вела 8-0. А самой опасной в итоге оказалась атака Барколя с дальней дистанции незадолго до перерыва. Забить же «Трехцветным» удалось с пенальти, который назначили за наступ на ногу Олисе. Мбаппе исполнил паненку и продлил сразу две серии. Во-первых, это был шестнадцатый подряд реализованный Францией 11-метровый. Во-вторых, Килиан отличился в шестом подряд матче за национальную команду, и таких серий не фиксировалось со времен Жана-Пьера Папена (1990-1991).
Судя по тому, как после этого складывалась игра, второй гол был делом времени. Отличный момент упустил ожививший игру полузащитник «Монако» Аклиуш. В штангу попал Экитике. Сработала же работа в прессинге, которая увенчалась пасом Канте на уложившего мяч в угол Олисе. А отличившийся на добивании Мбаппе мог оформить хет-трик, но ограничился голевым пасом на Экитике. Впрочем, и без того вошел в историю — Килиан преодолел отметку в 400 голов за карьеру и сделал это быстрее всех в истории — в 26 лет.
Франция в рекордный — шестнадцатый раз подряд — успешно прошла отбор на крупные турниры, а Исландию для сохранения второй строчки в таблице в матче с Украиной теперь устроит ничья.
Холанн идет на рекорд
Норвегия приучила к тому, что в Осло обычно сразу сминает своих соперников. Даже Италия получила три гола к перерыву. Однако эстонцы, которым в первом круге удалось прилично потрепать скандинавам нервы (лидер выиграла всего лишь 1:0), перекрыли все пути к своим воротам. Все-таки не просто так в советские времена в Прибалтике делали автобусы. Футбольная версия данного вида транспорта создала проблемы даже Холанну, а травмированный мастер оригинальных решений Эдегор грустил на трибуне.
Но всем стало веселее после перерыва, когда вместо отмычки хозяева использовали лом — навесили на голову вбившему мяч в сетку Серлоту. Спустя две минуты он же классно пробил в падении после заброса Рюэрсона, а затем пришло время Холанна.
К финальному свистку личный счет Эрлинга в отборочном турнире вырос до 14 голов, и ему осталось всего два точных удара до повторения рекорда Левандовски. Падет ли достижение поляка — вот главная интрига заключительного тура! Никто же в здравом уме не верит, что Италия выиграет в воскресенье со счетом 9:0?! Но формально только через три дня Столе Сольбаккена можно будет официально поздравить с первым попаданием на ЧМ после 1998 года, когда главный тренер сам играл за норвежскую сборную.
Италия в Кишиневе тоже не смогла забить до перерыва, а Кожухарь периодически творил чудеса. Когда же голкипер допустил единственную ошибку на выходе, молдавскую команду простил промахнувшийся из центра штрафной Манчини. «Скуадра адзурра» с каждой минутой приближалась к тому, чтобы устроить досрочный праздник в Норвегии. Причем Молдавии, которая в этом цикле пережила кошмарные 1:11 в Осло, не помешала даже вынужденная перестройка обороны из-за травмы спартаковца Рябчука. Но все же в концовке команда Дженнаро Гаттузо избавила себя от насмешек, воспользовавшись неудачным выносом соперника. Мяч вернули к углу штрафной, и Димарко вырезал подачу на эффектно пробившего в падении головой Манчини. А точку — и тоже ударом со «второго этажа» — поставил Пио Эспозито. Матч с Норвегией станет для итальянцев репетицией так не любимых ими стыков.
Сербского чуда не случилось
Первый матч Велько Пауновича на посту главного тренера Сербии складывался совсем не так, как хотелось бы гостям. Во-первых, они пропустили после стандарта, когда О'Райли пробил с подбора, а отскок оказался в пользу Сака. Во-вторых, травму получил Илич, которого пришлось экстренно менять на сына Деяна Станковича — Александара. Наконец, редкий шанс забить благодаря оригинальному розыгрышу штрафного был упущен, так как Пикфорд не позволил отличиться Костичу.
Тем временем Албания с нолем ударов в створ не смогла забить Андорре в первом тайме, а при подаче углового на выручку хозяевам пришла перекладина. Но ничего не смогло их спасти, когда вышедший на замену Узуни выкатил мяч под удар Аслани. Албания прорвалась в стыки, а последние надежды Сербии умерли, когда из отличной позиции с лета направил мяч рядом с верхним углом Самарджич. Урок точности ему в концовке дал Эзе, который и забил красиво, и довел соотношение мячей Англии в отборочном цикле до 20:0. У команды Томаса Тухеля просто не было конкурентов.