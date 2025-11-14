Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

14 ноября, 01:15

Роналду получил прямую красную карточку против Ирландии. Теперь рискует пропустить старт ЧМ

Роналду получил прямую красную карточку в матче Ирландия — Португалия
Артем Белинин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Еще и проиграли.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
13 ноября, 22:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
2:0
Португалия

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в матче 5-го тура квалификации чемпионата мира-2026 против Ирландии. Теперь 40-летний форвард рискует пропустить старт турнира — если его команда туда вообще попадет.

Какая глупость

Для португальцев выезд в Ирландию сразу не задался — хозяева забили два мяча в первом тайме. Дубль оформил Трой Пэрротт — нападающий АЗ отличился на 17-й и 45-й минутах.

На 59-й минуте проблемы португальцев усугубились — Роналду зачем-то ударил локтем в спину защитника ирландцев Дару О`Ши. Сначала арбитр Гленн Нюберг показал Криштиану желтую карточку, но после консультации с ВАР удалил звездного форварда.

Интересно, что за несколько минут до удаления португалец троллил болельщиков хозяев, изображая плач — те позднее ответили ему тем же.

Уходя с поля, Криштиану был явно разочарован.

Фото Reuters

Для Роналду это далеко не первый случай — ранее он удалялся 12 раз на клубном уровне, в том числе восемь — напрямую. Но вот за сборную это дебютная красная карточка за 226 матчей. Удивительное событие.

ЧМ под угрозой?

Роналду удалился максимально не вовремя — за тур до конца отборочного турнира. В случае длительной дисквалификации португалец рискует пропустить не только решающую встречу против Армении 16 ноября, но и старт чемпионата мира-2026.

Кстати, история хорошо знакома российским болельщикам — похожий случай произошел в 2007 году с Андреем Аршавиным. Правда, с нападающим сборной России было хуже — он удалился в последнем матче отбора на чемпионат Европы против Андорры (1:0) и потому пропустил сразу две встречи финальной стадии. С Испанией (1:4) и Грецией (1:0) команда Гуса Хиддинка играла без своего капитана.

С Роналду история может повториться. Но для этого команде Роберто Мартинеса надо попасть на ЧМ. После поражения от Ирландии сделать это будет чуть сложнее — расклады в группе накануне последнего тура пограничные.


В целом ситуация вроде бы благоприятная для Португалии — ей предстоит играть с Арменией дома, пока конкуренты будут разбираться между собой. Но математически у Роналду и товарищей есть шанс не получить прямую путевку. Не лучшая картина для Криштиану — тем более он никак не сможет помочь своей сборной.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Читайте также
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Красивее Бекхэма и популярнее Трампа: вторая часть интервью Криштиану Роналду
«Я буду плакать». Большое интервью Роналду: о завершении карьеры, деньгах, личном самолете и свадьбе с Джорджиной
Роналду рассказал, что его самой дорогой в жизни покупкой стал самолет
Роналду допустил скорое завершение карьеры: «Будет тяжело»
Роналду планирует сыграть свадьбу с Джорджиной Родригес после ЧМ-2026
Роналду — о получении статуса миллиардера: «Это было похоже на выигрыш «Золотого мяча»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • _SpM_

    Ну тут автор перегнул. Вряд ли Португалия проиграет или не сможет выиграть у Армении, причем они еще и играют дома.

    15.11.2025

  • teKilla

    только будет смотреть чм по телеку, в отличие от португальской семёрки

    15.11.2025

  • Док

    Дебилы, дятлы - а я вот считаю, что без Роналду порты действительно играют лучше, интересней, разнообразней. Иди лучше царапай как Мбаппе засрал Париж, долбоеп. И единственный титул в роналдувскую эпоху португальцы добыли когда Кристиану сломался в финале и команда без него раскрепостилась, расслабилась и реально стала играть намного разнообразней. Не видеть этого может только роналдуголовый дятел. При том, что я не поклонник Месси и считаю португальца более мастеровитым.

    15.11.2025

  • Генри Форд

    Вообще очень глупый регламент ФИФА не обнулять наказания перед финальным турниром. Можно было переносить дисквалификации на следующий отбор.

    14.11.2025

  • александр н мах

    на работу как таковую он лет десять тому мог забить. тут же не в деньгах смысл)

    14.11.2025

  • Инсайды 100% !!

    ,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    14.11.2025

  • Фирсыч

    25 быков, ты кто?

    14.11.2025

  • Инсайды 100% !!

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    14.11.2025

  • Шава.

    плохо оренировался, надо было брать уроки мастерства у Криштиано :)

    14.11.2025

  • Фирсыч

    У Месси нервы лучше?

    14.11.2025

  • Фирсыч

    Отдыхать и развлекаться он может сейчас.

    14.11.2025

  • рustot

    Пора Криштиану Роналду на покой, нервы не к чёрту

    14.11.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Плохая новость для Роналду, но хорошая для команды. Криш стал балластом, тормозящим игру креативной команды португальцев.

    14.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Это трансег

    14.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Месси закулистный интриган просто, напоказ мало что делает

    14.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Какой-то наброс. Шансы португалов не обыграть армян примерно такие же, как у 90-летней бапки самостоятельно родить. И с чего вдруг КриРо получит длительную дискву?

    14.11.2025

  • shpasic

    а с ним до этого матча в группе они набрали 10 очков в 4 матчах?

    14.11.2025

  • h r

    Прогнозы футбoльных матчей infostavki.ru

    14.11.2025

  • RobertH

    Уровень игрока теперь определяют по одному матчу? Далеко пойдёте, товарищ! А я бы заглянул просто в статистику. Вот просто, не углубляясь. Португалия - Венгрия. Роналду два мяча. Армения - Португалия. Роналду два мяча. Венгрия - Португалия. Роналду один мяч. Португалия - Ирландия. Гол Невеш, Роналду ассист. Правда без него лучше?

    14.11.2025

  • Stilet525

    Ираландская семерка оказалась на голову выше португальской.

    14.11.2025

  • Stilet525

    Даже по этой игре в равных составах с Роналду португальцы проиграли отрезок 0:2, а без него в меньшинстве сыграли по нулям.

    14.11.2025

  • Stilet525

    Ненужный матч? А стату на ком набивать?

    14.11.2025

  • RobertH

    Чувиха, что ж вас там всех на Неве так прёт в гомосятину? Здеть на чела, не зная его, может только или клиническая дебилка, или латентная, а может и нет, лесбиянка!

    14.11.2025

  • RobertH

    Не перестаю удивляться. Роналду забивал практически в каждом матче и текущего отбора. Но какие - то умники продолжают с упортсвом дятлов утверждать, что без Роналду сборная играет лучше. Специалисты? Аналитики? Доказательства? Статистика? Не? Просто поп**деть? Спросите у португальцев, что они думают об этом. Португалия без вариантов будет на чемпионате. К чему все эти теории? Насчёт удаления. Такие игроки, как Роналду просто так локтем не бьют. Пересмотрите матч. О'Ши весь матч дёргал и провоцировал Роналду, а тут ещё и игра не пошла. Самое смешное, что Роналду обгаживают не знатоки футола, а поклонники Месси. Это уровень дебилизма...

    14.11.2025

  • Джек Воробей

    Как сразу радостно активизировались поклонники аргентинца.. особенно, с плохой памятью. Ну, сорвался, бывает. зато как изящно валялся сбитый, правда, плохо понимая, как изобразить смертельные муки от удара в спину. Обычно тренируют показывать ноги и лицо...

    14.11.2025

  • blue-white!

    Нах ему работать, он самый богатый футболист мира?! Будет отдыхать и развлекаться...

    14.11.2025

  • blue-white!

    Нарцисс, что с него взять?! Без него португалам будет лучше. Прошло его время...

    14.11.2025

  • Diman_madridista

    Да, тоже думаю что найдут "смягчающие обстоятельства" и финальный турнир он начнет с первого матча. Для Инфантино на первом, втором и третьем месте пиар, приторный блеск, мишура, а потом уже правила и установившиеся традиции

    14.11.2025

  • Oleg Krymov

    Думаешь, попросили это все у шотландцев?

    14.11.2025

  • Иванова Кира

    Как там криш говорил, что он знойный красавчик мужчинка, мечта пидорасов)) Да ещё с мильярдом)):joy::rofl::moneybag:

    14.11.2025

  • Армеец

    Нам бы в сборную России такого "лишнего"!!!!

    14.11.2025

  • Иванова Кира

    Надеюсь что ирландцы подарили кристинке килт в горошек и волынку чтобы он под её звуки плакал...

    14.11.2025

  • За спорт!

    Чё-то нервные все такие стали.

    14.11.2025

  • Belousov

    Что-то не помню чтобы Месси так позволял себе хамить болельщикам. По хорошему тут от 2 до 4 матчей дисквалификации. Но Инфантино быстро поменяет правила что это быдло трамвайное минимум пропустил.

    14.11.2025

  • vladmad_75

    Че там сложного? Обыграть мертвейших армян? Выйдут на ЧМ и без К7. Конечно поступок Кришитиану не красит, но и вряд ли будет дисква в 2 матча. Для оргов ЧМ это как серпом по яйкам ) Так что всё будет нормально. А если сборная Португалии не сможет обыграть армян, то что тогда они собираются делать на ЧМ? А так К7 избавил себя от ненужного ему матча )))

    14.11.2025

  • александр н мах

    криш действительно таким был всегда. сначала избалованный нервный юноша. теперь такой же мужчина, преклонных (для футбола) лет. но всё искупает его потрясающая преданность футболу и бешенная работоспособность. я честно даже не представляю что он будет делать "после футбола". тренером я себе его плохо представляю. хотя без работы конечно не останется))))

    14.11.2025

  • korkodil

    Выезд не задался уже когда он начал рот открывать перед матчем. Нес какую-то чушь.

    14.11.2025

  • Trezvy

    Без нарцисса команда только лучше будет играть, у Армении дома португальцы выиграют.

    14.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Без Роналду будет только лучше Португалии, и это было заметно уже давно, что он обуза для сборной. Уже как только он ушел в свой Хиляль, он сразу же сдал. А сейчас спустя несколько лет и подавно лишний в сборной.

    14.11.2025

  • hottie

    Ничего страшного не произошло. Без Роналду сыграют 1й матч на ЧМ. Там всего-то надо не проиграть Армении. Ничья правда тоже 1е место не совсем гарантиурет, но вряд ли Венгрия с разницей в +4 обыграет Ирландию. А так побеждать дома потерявших все шансы ар и не париться.

    14.11.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    злобная агрессивная плакса. фу таким быть.

    14.11.2025

    • Франция и Нидерланды в шаге от ЧМ-2026, момент истины для Армении и Сербии, для Германии все решится в последнем туре

    Армения и Сербия мимо стыков, Мбаппе вывел Францию на чемпионат мира, Италии нужно обыграть Норвегию со счетом 9:0

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости