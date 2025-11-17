Футбол
Сегодня, 01:00

Португалия и Норвегия на чемпионате мира, сумасшедшая развязка в пользу Ирландии, Италия — в нелюбимых стыках

Португалия и Норвегия вышли на чемпионат мира 2026 года
Андрей Кузичев
Корреспондент
Эрлинг Холанн.
Фото Reuters
Обзор состоявшихся в воскресенье матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.

Португальское шоу без Роналду и вдохновение Пэрротта

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
16 ноября, 17:00. do Dragao (Порту)
Португалия
9:1
Армения

Отсутствие Криштиану Роналду, которого иногда становится слишком много, — совсем не проблема. Да, капитан всегда в центре внимания и на него смотрит весь мир, но без 40-летней легенды Португалия может быть более сбалансированной и разнообразной. И задачу выхода на ЧМ команда Роберто Мартинеса решила уверенно. Португальцы добились главного в таких матчах — забили быстрый гол, автором которого после стандарта стал отличившийся на добивании Ренату Вейга.

Португалия разгромила Армению (9:1) и&nbsp;завоевала путевку на&nbsp;ЧМ-2026.Справились без Криштиану: Португалия разгромила Армению со счетом 9:1 и завоевала путевку на ЧМ-2026

Да, Армения восстановила равновесие, когда Ранос прорвался по правому флангу и прострелил на Сперцяна, который в площади ворот опередил Нелсона Семеду. Но довольно быстро все встало на свои места. За две минуты гости пропустили дважды. Сначала Серобян отдал пас к своим воротам, который был перехвачен Гонсалу Рамушем. Потом сработал агрессивный прессинг, и с линии штрафной в нижний угол выстрелил Жоау Невеш. А в конце первого тайма он же показал, что классно забивать со штрафных могут не только почти приватизировавший это право в сборной Роналду или Бруну Фернандеш, которому в воскресенье перешло право на исполнение пенальти.

К точке полузащитник «МЮ» подходил дважды, а в интервале между двумя 11-метровыми отличился с игры — после классной двухходовки с наконец-то получившим возможность выйти в старте Рамушем. Для Фернандеша это четвертый хет-трик в карьере и первый в сборной! Также не было «трюков со шляпой» на таком уровне у Жоау Невеша. Сколько же скрытых талантов открылось в Португалии в отсутствие Роналду! Но главное, что сборная едет на ЧМ седьмой раз подряд, а более впечатляющими сериями в Европе могут похвастаться только Германия, Испания и Франция.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
16 ноября, 17:00. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
2:3
Ирландия

Сначала создавалось впечатление, что Ирландия растратила все силы и эмоции на победу над Португалией в прошлом туре. «Парни в зеленом» были прижаты к своим воротам и пропустили в результате розыгрыша углового и классной подачи Собослаи на нырнувшего за мячом Лукача. Однако гости не только пришли в себя, но и довольно быстро заработали пенальти, который реализовал Пэрротт. Ирландцы обязаны были действовать смело, так как их устраивала только победа. Однако и Венгрия не собиралась довольствоваться синицей в руках и играть на ничью.

Варга снова привел стадион в восторг, внутри радиуса штрафной приняв фланговую подачу, и вторым касанием с лета запустил мяч в верхний угол. А в роли ассистента снова выступил представитель «Ливерпуля» — Керкез. Венгры не раз могли увеличить свое преимущество, но в итоге ошиблись с офсайдом и позволили Пэрротту продлить свою результативную серию. Ирландии нужен был еще один гол. В горячей концовке ее оставил в игре Келлехер, который пополнил коллекцию сейвов и не дал забить Собослаи.

А Дибус, казалось, сделал главное спасение дня, когда в добавленное арбитром время остановил удар в упор. Однако на шестой компенсированной минуте тянувшийся к мячу Пэрротт стал героем Ирландии. Воспитанник «Тоттенхэма» после скитаний по низшим английским лигам нашел себя в голландском АЗ. Его пять ноябрьских голов за сборную — настоящее откровение. «Парни в зеленом» в стыках, а Венгрия не может выйти на ЧМ с 1986 года.

Развязка в концовке

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
16 ноября, 20:00. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Украина
2:0
Исландия

Исландия, догнав украинцев по итогам прошлого тура, все-таки уступила в схватке за попадание в стыки. Хотя был отрезок второго тайма, когда островитяне были ближе к успеху. Ключевой момент игры — стандарт, после которого Пальссон бил головой с линии площади ворот, но его удар парировал Трубин. В концовке же Гуцуляк сначала подрезал мяч в район дальней штанги на открывшего счет Зубкова, а потом забил сам.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
16 ноября, 20:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
1:3
Франция

В субботу сумели удивить сборные Казахстана и Белоруссии, добившиеся ничьих соответственно с Бельгией и Данией. Сутки спустя их примеру пытался последовать Азербайджан, который быстро огорчил французов. У Дашдамирова получился идеальный прострел на Дадашова. Дебютировавший в воротах «Трехцветных» Шевалье пропустил свой первый мяч на таком уровне уже на 4-й минуте! Но это далеко не рекорд: меньше чем через минуту с момента премьеры в сборной больше века назад — в 1923 году — капитулировал Шарль Бертело.

Однако к перерыву Франция уже вела в счете, и самым активным в ее составе оказался Гюсто. Защитник «Челси» выполнил навес на сравнявшего счет Матета, а потом сделал результативную скидку на впервые забившего за сборную Аклиуша. Кроме того, удар Гюсто не стал результативным из-за контакта мяча с рукой Нкунку. Арбитр до перерыва отменил два гола гостей, и только третья проверка ВАР признала законность успеха. Однако Кефрен Тюрам так и не открыл счет мячам в национальной команде — в протокол попал автогол азербайджанского голкипера.

28 лет ожидания

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
1:4
Норвегия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
16 ноября, 22:45. Zimbru (Кишинев)
Израиль
4:1
Молдавия

Никаких чудес в Милане, само собой, не случилось, и Норвегия едет на ЧМ впервые с 1998 года. Чтобы в полной мере оценить уровень ожиданий данного успеха в скандинавской стране, достаточно сказать, что на том турнире играл нынешний главный тренер сборной Столе Сольбаккен. А можно пошутить, что требовалось время, чтобы выросли дети одного из предыдущих ярких поколений. Сейчас в сборной играют Холанн, Торстведт и Серлот — сыновья выступавших на мировых чемпионатах 90-х футболистов. А у Берга в национальной команде играли отец, дядя и дед!

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо.Италия мимо третьего чемпионата мира подряд — насколько велики риски? Гаттузо не справляется с главным комплексом

Зато Холанн теперь знает, кто такой Пио Эспозито, потому что он на домашней арене открыл счет ударом с разворота после паса одноклубника по «Интеру» Димарко. Гол Франческо вполне вписывался в идеальный план — забивать каждые десять минут и выиграть с нужным счетом 9:0. Однако продолжения не последовало, а во втором тайме Нуса, раскачав финтами Ди Лоренцо, закрутил мяч в угол.

Оформил же первое поражение Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера сборной Италии Холанн, который выстрелил дуплетом за три минуты. Особенно красив был победный удар с лета с подачи Бобба. Заодно Эрлинг повторил рекорд Левандовски по голам в одном отборочном цикле (16). Полным же унижением выглядел четвертый гол от Странда Ларсена. Разгромленная «Скуадра адзурра» отправляется в стыки, где она спотыкалась два раза подряд — в отборах на ЧМ-2018 (против Швеции) и ЧМ-2022 (против Северной Македонии).

Идеальная Англия и гол Станковича-младшего

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
16 ноября, 20:00. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
0:2
Англия

Англичане провели самый скромный тайм под началом Томаса Тухеля, к перерыву наиграв всего на 0,29 xG. И все же голевой талант Кейна обеспечил «Трем львам» стопроцентный результат по итогам отборочного турнира и рекордную — одиннадцатую подряд — победу в турнирных матчах. Для начала Харри отличился после углового в исполнении Сака, а потом замкнул прекрасную подачу Рэшфорда. 22:0 — потрясающее соотношение мячей даже с поправкой на уровень соперников по группе. Однако данный показатель во вторник может перекрыть Испания, у которой сейчас пять побед с суммарным счетом 19:0. А прежде за всю историю отборочных турниров в Европе все матчи всухую выигрывала только Югославия перед ЧМ-1954, но она провела всего четыре встречи.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
16 ноября, 20:00. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Сербия
2:1
Латвия

Новый главный тренер Сербии Велько Паунович отказался от наработок своего предшественника Драгана Стойковича и перестраивает команду на игру с четверкой защитников. А так как у зенитовца Эраковича есть необходимый опыт, он получил место на правом фланге. Вот только поначалу у собственных ворот «Белые орлы» играли кошмарно. Быстро пропустили, и если бы не спасения Райковича, все было бы совсем печально. Но атака все компенсировала, а проведенные в перерыве замены помогли перевернуть игру. Оба гола на счету джокеров, включая впервые забившего за сборную Александера Станковича — сына экс главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

