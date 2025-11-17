Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 08:30

Италия третий раз будет пробиваться на ЧМ через стыки. Кто в соперниках и когда жеребьевка?

Италия сыграет в стыковых матчах ЧМ-2026
Артем Белинин
Корреспондент
Франческо Эспозито и Матео Ретеги.
Фото Global Look Press
Какое-то проклятье.

Чуда не случилось — Италия все-таки отправилась в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира-2026. Команда Дженнаро Гаттузо дома проиграла Норвегии 1:4 в заключительном туре отборочного турнира и заняла второе место.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
16 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
1:4
Норвегия

Последняя надежда

Итальянцы выиграли шесть из восьми матчей группы, но дважды уступили норвежцам: в стартовом и последнем туре. Первое поражение — 0:3 в Осло — стоило должности Лучано Спаллетти, а самой «Скуадре адзурре» — шансов на первое место в будущем. Да, Италия после гостевого поражения от Норвегии не оступалась, но и команда Столе Сольбаккена тоже шла без сбоев.

В итоге перед последним туром Италии недостаточно было просто побеждать — Норвегию надо было громить 9:0, чтобы сравняться с ней по очкам и пройти в финальный этап по лучшей разнице мячей (главный показатель при равенстве очков). Ключевой на этом отрезке стала сентябрьская победа Норвегии над Молдавией со счетом 11:1.

Положение Норвегии и Италии в группе I накануне последнего тура

Место

Сборная

Забитые мячи

Пропущенные мячи

Разница мячей

Очки

1

Норвегия

33

4

+29

21

2

Италия

20

8

+12

18

Само собой, никаких 9:0 не получилось. Норвежцы сами разгромили итальянцев 4:1 с дублем Холанна — и команда Гаттузо ожидаемо отправилась в стыки.

Что дальше?

Впереди у «Скуадры адзурры» непростой путь к финальному турниру. Перед ЧМ-2026 формат чуть обновили, учитывая рост количества мест: вместо 12 сборных в плей-офф сыграют 16. Из них 12 путевок достанется командам, занявшим вторые места в своих группах, еще четыре — лучшим командам в рейтинге Лиги наций-2024/25.

Всех участников поделят на четыре корзины по четыре команды, после чего путем жеребьевки составят пары для восьми полуфиналов. Известно, что представители первой корзины сыграют с четвертой, а второй — с третьей. Полуфиналы пройдут в один матч, после них — четыре финала. Победители заберут путевки на ЧМ.

Эрлинг Холанн.Португалия и Норвегия на чемпионате мира, сумасшедшая развязка в пользу Ирландии, Италия — в нелюбимых стыках

На 16 ноября (до последних матчей группового этапа) известны не все участники плей-офф.

Корзина 1

  • Италия

  • Украина

  • ???

  • ???

Корзина 2

  • ???

  • ???

  • ???

  • ???

Корзина 3

  • Ирландия

  • Албания

  • ???

  • ???

Корзина 4

  • Швеция

  • Румыния

  • Северная Ирландия

  • ???

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо.Италия мимо третьего чемпионата мира подряд — насколько велики риски? Гаттузо не справляется с главным комплексом

Вопросов много, но возможные соперники Италии по первому раунду практически известны — ими могут стать Швеция, Румыния, Северная Ирландия, а также либо Уэльс, либо Северная Македония.

Жеребьевка состоится уже 20 ноября. Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31-го. Италия, как сеяная сборная, начнет плей-офф дома.

Дженнаро Гаттузо.
Фото Global Look Press

Проклятье стыков

Мысль о стыковых встречах точно не греет итальянцам душу. Для них это настоящее проклятье — команда отправляется в плей-офф на третьем отборе на ЧМ подряд.

Две предыдущие попытки в Италии предпочитают не вспоминать. В 2017 году сборная попала на Швецию — проиграла 0:1 на выезде, сыграла вничью 0:0 дома и в итоге пропустила турнир в России. В 2021-м, уже при одноматчевом формате, Италия в полуфинале уступила Северной Македонии 0:1 — и пролетела мимо Катара. Интересно, что оба обидчика последних лет могут выпасть итальянцам и теперь — Швеция уже в четвертой корзине, Северная Македония тоже может там оказаться.

Справится ли команда Гаттузо теперь или «Скуадра адзурра» не сыграет на третьем чемпионате мира подряд — пока сказать сложно. «История болезни» у итальянцев не лучшая — и, по-хорошему, пора выздоравливать.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дженнаро Гаттузо
Лига чемпионов УЕФА
Чемпионат мира по футболу
Сборная Италии по футболу
Читайте также
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Игорь Сергеев

    Макаронникам с такой позорной игрой нечего делать на Мундиале.

    17.11.2025

  • m_16

    Всё так, русские же всё равно зигуют лучше.

    17.11.2025

  • Haiaxi

    Опять Швеция и опять Македония.) Кто-то из них наверняка попадётся Италии.

    17.11.2025

  • merniloskut

    Зигуйте дальше макаронники!

    17.11.2025

    • Португалия и Норвегия на чемпионате мира, сумасшедшая развязка в пользу Ирландии, Италия — в нелюбимых стыках

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости