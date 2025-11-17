Футбол
17 ноября, 14:15

Он затащил Ирландию в стыки! Трой Пэрротт — супергерой отбора на ЧМ-2026

Сборная Ирландии вышла в стыковые матчи благодаря хет-трику Пэрротта
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Трой Пэрротт.
Фото Global Look Press
Провалился в «Тоттенхэме», но обязательно вернется в топ-лигу.

В Европе завершается отборочный цикл на чемпионат мира-2026. К последнему туру сразу в нескольких группах образовалась масштабная интрига — где-то под вопросом оставалась судьба первой строчки, где-то предстояло определить участника стыков. Причем особенно интересно, что в нескольких случаях итоговые расклады зависели от очных встреч прямых конкурентов.

Именно это обстоятельство подарило зрителям главную международную драму ноября, которая произошла в группе F. Португальцы там досрочно почти гарантировали себе окончательное лидерство — чтобы сойти с вершины, надо было серьезно огрести от Армении дома, что казалось крайне маловероятным сценарием. В реальности получилось даже жестче, чем предполагалось, потому что команда Мартинеса без дисквалифицированного Роналду раскромсала соперника 9:1.

А за возможность урвать путевку в США через стыковые матчи друг с другом пришлось сражаться Венгрии и Ирландии. Ничья в Будапеште устраивала хозяев, которые перед стартовым свистком опережали оппонента на одно очко и в целом куда более ровно проводили квалификацию — уступили ранее только Португалии, пропустив решающий гол на 86-й минуте. Собственно, именно венгры здесь и считались фаворитами.

Эрлинг Холанн.Португалия и Норвегия на чемпионате мира, сумасшедшая развязка в пользу Ирландии, Италия — в нелюбимых стыках

К тому же сборная Ирландии, можно сказать, опоздала на отбор. После трех туров на ее счету набралось всего одно очко — даже откровенно вялой Армении в гостях проиграла 1:2. К середине дистанции команда пребывала в по-настоящему мрачном положении, располагаясь на дне таблицы. Перспективы не виднелись совсем, а хоть какие-нибудь шансы на проход давало если не чудо, то нечто очень близкое к нему. Как минимум нужно было побеждать во всех оставшихся матчах. А дальше — как повезет.

Сказочный ноябрь

И тут ирландцы переродились. С трудом, но минимально в Дублине разобрались с Арменией в большинстве, а потом там же сенсационно завалили португальцев с дублем Троя Пэрротта. Видимо, домашние битвы им сейчас в целом даются проще, хотя глобально явно домашней сборной Ирландия в последнее время не выглядела. Затем настала пора того самого выезда в Венгрию.

На удивление, несмотря на высочайшую цену ошибки и колоссальное давление, хозяева с ходу бросились создавать остроту у чужих ворот и забили уже на третьей минуте. Матч в принципе не ощущался судьбоносным для обоих участников — на поле отсутствовала чрезмерная осторожность, никто излишне не перестраховывался в попытках минимизировать риски. Вот поэтому к концу основного времени на табло и горел результат двух голевых разменов — 2:2, и это устраивало венгров. Вторым подряд дублем к тому моменту отметился упомянутый выше Пэрротт.

И упомянутый далеко не в последний раз. На 95-й минуте нападающий оформил первый в истории сборной Ирландии гостевой хет-трик и вытащил родную страну в стыки. Все пять ирландских мячей в ноябре забиты форвардом нидерландского АЗ, который мгновенно превратился в национального героя — аэропорт в соцсетях сменил имя и стал называться в честь Пэрротта. Поразительно, что на предыдущие пять голов в бело-зеленой майке ему понадобился аж 31 матч. Красивейшая история взлета.

Сложности в Англии

Трой довольно долго шел к прорыву. В 15 лет он перебрался в «Тоттенхэм» из академии «Белведера», а в 2019 году подписал с лондонцами полноценный контракт. Спустя десять месяцев состоялся дебют в АПЛ, но, забегая вперед, тот пятиминутный выход против «Бернли» был для футболиста предпоследним в премьер-лиге. Впоследствии ирландцу дали еще лишь минуту с «Вулверхэмптоном».

И все — в остальном только пара появлений в Кубках и сплошные выступления за молодежки разных возрастов, где Пэрротт, кстати, достаточно забивал. В юношеской Лиге чемпионов, например, за два сезона отличился девять раз и отдал два ассиста в девяти играх, а в розыгрыше-2019/20 занял второе место в гонке бомбардиров турнира. По потенциалу сомнений не возникало, но всех тренеров «Тоттенхэма» что-то смущало. В том числе тех, кто подпускал форварда к взрослой команде.

Трой Пэрротт в «Тоттенхэме».
Фото Global Look Press

Жозе Моуринью не нравилось отношение Троя к делу. Почеттино же считал, что он обязательно станет ключевым игроком клуба, но в будущем. При Конте нападающий выделялся на изнурительных тренировках и становился одним из лучших по выносливости, но нормально поработать с итальянским специалистом не удалось — понеслись аренды в низшие дивизионы.

Во второй и третьей лигах Англии Пэрротт не мог рассчитывать на собственные козыри — тонкое чувство чужой оборонительной линии, умение шикарно открываться, технику, скорость. Для распоряжения подобными навыками необходимы зоны, пространство. Ну а о каком пространстве может идти речь на британской периферии? Юнца просто сжирали. Периоды в «Милуолле», «Ипсвиче», «МК Донс» и «Престоне» разве что закалили характер ирландца. Не более.

Выход на пик

Действительно на пользу ему пошел отъезд в «Эксельсиор» из Эредивизи. Десять голов и статус лучшего бомбардира команды не спасли от вылета, но на Троя обратили долгожданное внимание. Очевидно, чемпионат Нидерландов отлично подошел сильным сторонам футболиста. Так «Тоттенхэм» попрощался с ним окончательно, в июле 2024-го продав в АЗ за четыре миллиона евро (восемь с учетом возможных бонусов). Заработали на воспитаннике, на которого, судя по всему, давно перестали рассчитывать. Выгодно.

С повышением в «Алкмар» Пэрротт повысил и личную результативность, в первый же год добравшись до звания четвертого бомбардира лиги. В новом сезоне АЗ, похоже, собирается бороться за место в Лиге чемпионов, а Трой обязательно внесет увесистый вклад в любые успехи команды. Как он, там и близко не забивает ни один одноклубник. Тем более в еврокубке ирландец уже пошумел, отличившись семь раз в пяти матчах отбора в Лигу конференций прошедшим летом.

Трой Пэрротт (справа) в матче «Галатасарай» — «АЗ» в Лиге Европы.
Фото Global Look Press

Карьера ползет вверх, на фоне громких свершений появились слухи об интересе из АПЛ — в частности, от «Эвертона». Не факт, что Пэрротту стоит возвращаться на Альбион. Когда-то по похожему сценарию действовал Расмус Хейлунн, который аномально раззабивался за сборную и вскоре отправился в «МЮ», где не пошло. Впрочем, они слишком разные.

Трою подошла бы системная команда с многозадачностью форварда. Он входит в 7% лучших на своей позиции по количеству отборов в среднем за 90 минут (1,22), много касается мяча в чужой штрафной (6,17 раза за матч), блестяще раздает длинные передачи с точностью 82,4%, хорош в продвижении и шикарно исполняет пенальти. Разносторонний забивной нападающий. Стоит подтянуть единоборства, включая верховые, — но преимуществ и так хватает, чтобы рассчитывать на роскошное предложение. Возможно, уже ближайшей зимой. Всего 16 миллионов стоит, почему нет? Заслужил.

