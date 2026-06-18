Опубликовано расписание матчей ЧМ-2026 по футболу на 19 июня

В пятницу, 19 июня, состоятся три матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. «СЭ» публикует расписание игрового дня.

Расписание матчей ЧМ-2026 по футболу на 19 июня

01:00. Группа В. Канада — Катар — стадион «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада)

04:00. Группа А. Мексика — Южная Корея — стадион «Акрон» в Сапопане (Мексика)

22:00. Группа D. США — Австралия — стадион «Люмен Филд» в Сиэтле (США)

Время начала — московское.

Следить за ключевыми событиями и результатами матчей ЧМ-2026 можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Турнир проходит в трех странах: США, Мексике и Канаде.

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