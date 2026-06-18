Швейцария и Босния и Герцеговина сыграют в матче ЧМ-2026

Сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в четверг, 18 июня. Игра пройдет на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

За основными событиями и результатом игры Швейцария — Босния и Герцеговина можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа B.

18 июня, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

В предыдущем туре Швейцария сыграла вничью с Катаром (1:1), а Босния и Герцеговина с тем же счетом завершила игру с Канадой.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике.

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