Форвард сборной Кот-д'Ивуара Ваи смог получить разрешение на въезд в Канаду для участия в матче с Германией

Нападающему сборной Кот-д'Ивуара Элье Ваи удалось получить разрешение на въезд в Канаду, где его команда проведет матч ЧМ-2026 против Германии, сообщает RMC Sport.

29 мая футболист был задержан во Франции как подозреваемого по делу о ставках. В первом тайме матча заключительного тура Лиги 1 против «Метца» (0:0) Ваи получил желтую карточку. После игры в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) поступили сообщения о необычно большом объеме ставок на то, что форвард получит предупреждение. Игрок был допрошен полицией, после чего был отпущен без предъявления официальных обвинений.

После этого инцидента Ваи смог отправиться со сборной Кот-д'Ивуара на ЧМ-2026 и принял участие в матче 1-го тура против Эквадора (1:0), который состоялся в Филадельфии (США). Власти Канады разрешили форварду въезд в страну на основании документа, предоставленного прокуратурой Марселя, в котором указано, что игрок не находится под следствием в деле о ставках на матч «Ницца» — «Метц».

Ранее пресс-служба Федерации футбола Кот-д'Ивуара заявляла, что игрок не смог получить визу для въезда в Канаду и будет оставаться в США в ожидании возвращения команды, которая 25 июня проведет матч против Кюрасао в Филадельфии.

Матч Германия — Кот-д'Ивуар пройдет 20 июня в Торонто.

Ранее полузащитник сборной Ганы Томас Партей не смог получить визу для въезда в Канаду из-за проблем с законом — футболиста обвиняют в сексуальном насилии. Из-за этого хавбек пропустил матч своей команды против Панамы (1:0), который состоялся в Торонто в ночь на 18 июня.