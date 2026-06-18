Сборные Канады и Катара встретятся на чемпионате мира

Сборные Канады и Катара встретятся в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на пятницу, 19 июня. Игра будет проходить на арене «БиСи Плэйс» в Ванкувере, стартовый свисток прозвучит в 1.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

За основными событиями и результатом игры Канада — Катар можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа B.

19 июня, 01:00. BC Place (Ванкувер)

В предыдущем туре группового этапа Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Катар с тем же счетом завершил игру со Швейцарией.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Групповой этап завершится 28 июня.

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