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Сегодня, 20:00

Мексика — Корея: где смотреть матч чемпионата мира по футболу

19 июня состоится матч группового этапа ЧМ-2026 между сборными Мексики и Южной Кореей
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сесар Монтес, игрок сборной Мексики.
Фото Getty Images

В ночь с 18 на 19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Мексики и Кореи. Игра пройдет на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Начало — в 04.00 по московскому времени. Матч Мексики и Кореи можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа A.
19 июня, 04:00. Estadio Akron (Сапопан)
Мексика
Корея

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

Следить за ключевыми событиями встречи Мексика — Корея можно в матч-центре на нашем сайте.

Мексика и Южная Корея попали в группу А вместе с Чехией и ЮАР.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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