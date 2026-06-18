В ночь с 18 на 19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Мексики и Кореи. Игра пройдет на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Начало — в 04.00 по московскому времени. Матч Мексики и Кореи можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа A.

19 июня, 04:00. Estadio Akron (Сапопан)

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Мексика и Южная Корея попали в группу А вместе с Чехией и ЮАР.

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