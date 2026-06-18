Хабиб Нурмагомедов назвал тройку фаворитов ЧМ-2026 и предположил, кто станет лучшим бомбардиром

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого считает фаворитами ЧМ-2026.

«Первое — это немцы, хоть я и не болею [за них], но думаю, что немцы — первые. На второе я бы поставил голландцев. На третье — испанцев», — сказал Нурмагомедов в интервью Okko Sport.

Также Нурмагомедов назвал фаворитов на победу в гонке бомбардиров. В топ-5 экс-бойца вошли Килиан Мбаппе (Франция), Лаутаро Мартинес (Аргентина), Винисиус Жуниор (Бразилия), Жоау Феликс (Португалия) и Харри Кейн (Англия).

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.