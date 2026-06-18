Нойер заявил, что уйдет из сборной Германии после ЧМ-2026

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что завершит карьеру в национальной команде после ЧМ-2026.

«Этот турнир будет для меня последним в составе сборной, я не планирую участвовать в чемпионате Европы через два года. Хочу идти от матча к матчу и не думать о прощании или потенциальной последней игре за Германию», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Нойера.

Мануэль Нойер дебютировал в сборной Германии в июне 2009 года. Голкипер провел 125 матчей за национальную команду. В игре 1-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Кюрасао (7:1) Нойер вышел в стартовом составе и повторил рекорд по числу проведенных встреч на чемпионатах мира среди вратарей (20), который ранее принадлежал французу Уго Льорису.

В августе 2024 года голкипер уже завершал международную карьеру, но согласился вернуться в сборную Германии для участия в чемпионате мира-2026.