Защитника сборной Чехии Крейчи признали лучшим игроком матча с ЮАР на ЧМ-2026

Защитник сборной Чехии Ладислав Крейчи стал лучшим игроком матча против ЮАР, сообщается на сайте ФИФА.

27-летний футболист отыграл весь матч, сделал 45 точных передач из 48, выиграл 11 из 15 единоборств, совершил один отбор и один перехват.

После двух матчей Чехия с 1 очком занимает третье место в группе A. ЮАР (1 очко) уступает чехам по разнице мячей и замыкает квартет.

В заключительном туре Чехия 25 июня сыграет с Мексикой, а ЮАР в этот же день встретится с Кореей.