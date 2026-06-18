Тренер сборной ЮАР Брос — о ничьей с Чехией на ЧМ-2026: «Очень горжусь своей командой»

Главный тренер сборной ЮАР Хуго Брос подвел итоги матча против Чехии (1:1) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026.

«Я очень горжусь своей командой. Это Bafana Bafana — мы любим хороший футбол, мы агрессивны, мы создаем моменты. Да, мы допускали ошибки, но я очень горжусь сегодняшним выступлением. Сборная Чехии мощная и очень техничная. Мы сыграли очень хорошо. Немного жаль, что счет только 1:1, но нам нужно просто выиграть у сборной Республики Корея, что тоже будет непросто. Если мы будем играть с тем же настроем, это станет возможным», — приводит слова Броса пресс-служба ФИФА.

После двух матчей Чехия с 1 очком занимает третье место в группе A. ЮАР (1 очко) уступает чехам по разнице мячей и замыкает квартет.

В заключительном туре Чехия 25 июня сыграет с Мексикой, а ЮАР в этот же день встретится с Кореей.