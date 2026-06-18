Швейцария — Босния и Герцеговина: стартовые составы на матч ЧМ-2026

Пресс-служба ФИФА опубликовала стартовые составы на матч между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026.

Игра пройдет в Инглвуде (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Швейцария: Кобель, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер, Ндойе, Эмболо, Ридер.

Босния: Василь, Колашинац, Катич, Мухаремович, Дедич, Алайбегович, Шуньич, Тахирович, Мемич, Джеко, Демирович.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.