Сборные Мексики и Кореи сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 18 на 19 июня. Игра пройдет на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Стартовый свисток прозвучит — в 04.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Следить за ключевыми событиями встречи Мексика — Корея можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа A.

19 июня, 04:00. Estadio Akron (Сапопан)

Мексика и Южная Корея сыграют в группе А вместе с Чехией и ЮАР.

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