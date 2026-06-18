Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

18 июня, 23:00

Мексика — Корея: онлайн- трансляция чемпионата мира по футболу

Сборные Мексики и Кореи сыграют на ЧМ-2026 19 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки сборной Мексики.
Фото Getty Images

Сборные Мексики и Кореи сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 18 на 19 июня. Игра пройдет на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Стартовый свисток прозвучит — в 04.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Следить за ключевыми событиями встречи Мексика — Корея можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа A.
19 июня, 04:00. Estadio Akron (Сапопан)
Мексика
Корея

Мексика и Южная Корея сыграют в группе А вместе с Чехией и ЮАР.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Мексики по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Замены Якина принесли Швейцарии победу над Боснией. Теперь гранды обратят внимание на 20-летнего Манзамби
Манзамби признали лучшим игроком матча Швейцария — Босния и Герцеговина
Канада — Катар: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026
ЧМ-2026, расписание и результаты 18-19 июня: Мексика — Южная Корея, Швейцария разгромила Боснию и другие матчи
«Роналду — «якорь» Португалии. «Золотой мяч» нужно вручить Кейну». Колонка Аленичева
Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину на ЧМ-2026, Манзамби оформил дубль после выхода на замену
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Швейцария — Босния и Герцеговина: ничья после первого тайма

Канада — Катар: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть онлайн матч ЧМ по футболу
Новости
RSS RSS
Все новости