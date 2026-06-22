Колосков назвал Кабо-Верде открытием ЧМ-2026: «Никогда бы не подумал»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» оценил выступление Кабо-Верде на чемпионате мира-2026.

«Кабо-Верде — открытие этого турнира. Никогда бы не подумал, что эта команда сможет так выступить на чемпионате мира. Приятно смотреть на их игру. Команда функционально и тактически очень хорошо готова. Мне они нравятся», — сказал Колосков «СЭ».

Кабо-Верде (2 очка после 2 матчей) занимает третье место в таблице группы H ЧМ-2026. 27 июня команда сыграет со сборной Саудовской Аравии.