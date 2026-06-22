Новая Зеландия — Египет: судья ошибочно назначил угловой, когда был открыт счет

На 14-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Новая Зеландия — Египет (1:3) судья Омар Аль-Али ошибочно не зафиксировал фол в атаке Марко Стаменича, который на глазах у рефери ударил рукой в лицо Яссера Ибрахима.

Арбитру следовало остановить игру, назначить штрафной удар и вынести нарушителю предупреждение.

Вместо этого он продолжил встречу — атака завершилась ударом по воротам и назначением углового удара. После его подачи новозеландец Финн Серман забил гол, открыв счет.