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Судейство

Сегодня, 11:59

Новая Зеландия — Египет: судья ошибочно назначил угловой, когда был открыт счет

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции

На 14-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Новая Зеландия — Египет (1:3) судья Омар Аль-Али ошибочно не зафиксировал фол в атаке Марко Стаменича, который на глазах у рефери ударил рукой в лицо Яссера Ибрахима.

Арбитру следовало остановить игру, назначить штрафной удар и вынести нарушителю предупреждение.

Вместо этого он продолжил встречу — атака завершилась ударом по воротам и назначением углового удара. После его подачи новозеландец Финн Серман забил гол, открыв счет.

Чемпионат мира. Группа G.
22 июня, 04:00. BC Place (Ванкувер)
Новая Зеландия
1:3
Египет

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