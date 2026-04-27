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27 апреля, 10:09

Защитник «Зенита» Нино: «Не надеюсь, что буду играть на чемпионате мира»

Роман Кольцов
Корреспондент

Защитник «Зенита» Нино в разговоре с «СЭ» оценил свои шансы попасть на чемпионат мира-2026 в составе сборной Бразилии. 29-летний игрок дал интервью на русском языке.

— Милитао получил травму и, говорят, пропустит чемпионат мира. Как считаешь, могут ли тебя вызвать в сборную Бразилии вместо него?

— Очень трудная ситуация для меня. Честно говоря, не надеюсь, что буду [играть] на чемпионате мира. Я люблю Милитао. Это хороший игрок, поэтому я очень жалею.

— А почему ты думаешь, что не поедешь на ЧМ?

— Есть другой человек, у которого больше шансов.

— Но ты же вызывался в сборную в 2023 году. Почему перестали вызывать? С тобой общались по этому поводу?

— Поменялся тренер. Сегодня вообще другая ситуация.

В сезоне-2025/26 защитник провел 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Нино перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года.

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