ФИФА увеличит призовой фонд ЧМ-2026 из-за обеспокоенности федераций расходами

Международная федерация футбола (ФИФА) увеличит призовой фонд чемпионата мира-2026, а также выплаты за участие в турнире. Данное решение было принято из-за обеспокоенности национальных ассоциаций высокими расходами, сообщает The Guardian.

«В преддверии заседания совета ФИФА в Ванкувере 28 апреля ФИФА подтверждает, что ведет переговоры об увеличении доступных доходов. Это касается финансовых взносов для всех команд — участниц ЧМ-2026 и финансирования развития для всех 211 ассоциаций-членов», — говорится в заявлении ФИФА.

Изначально призовой фонд ЧМ-2026 составлял 727 миллионов долларов. Согласно первоначальным условиям, каждая из 48 команд должна была получить по 10,5 миллиона долларов, победитель — 50 миллионов. После переговоров с федерациями объем выплат будет увеличен.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд.

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