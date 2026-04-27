В ФИФА увеличат призовой фонд чемпионата мира-2026

Призовой фонд чемпионата мира-2026 будет увеличен после того, как некоторые национальные ассоциации выразили обеспокоенность по поводу высоких эксплуатационных расходов на финальном турнире, сообщает PA.

Ранее некоторые европейские сборные выразили опасение, что участие в турнире в Северной Америке может принести им убытки, поскольку ожидается, что расходы будут значительно выше, чем в Катаре четыре года назад. После этого ФИФА вела диалог с национальными ассоциациями по всему миру на эту тему и теперь увеличит как призовые для стран-участниц, так и финансирование развития от чемпионата мира, которое поступает всем 211 ассоциациям-членам.

Обсуждение деталей увеличения финансирования продолжается.

«Перед заседанием совета ФИФА в Ванкувере, Канада, 28 апреля 2026 года, ФИФА может подтвердить, что ведет переговоры с ассоциациями по всему миру об увеличении доступных доходов. Это включает предлагаемое увеличение выплат всем квалифицировавшимся командам на чемпионат мира 2026 года и финансирования развития, доступного всем 211 ассоциациям-членам. Чемпионат мира 2026 года станет новаторским с точки зрения его финансового вклада в мировое футбольное сообщество, и ФИФА гордится тем, что находится в самом сильном финансовом положении за всю свою историю, чтобы приносить пользу мировому футболу через свою программу FIFA Forward. В зависимости от обсуждений, дальнейшие подробности будут предоставлены в свое время», — цитирует PA представителя ФИФА.

В декабре ФИФА утвердила рекордный призовой фонд в размере 727 миллионов долларов США для распределения между 48 участниками финального турнира, включая 50 миллионов для команды-победительницы. В феврале официальные лица европейских ассоциаций указали PA, что, несмотря на этот рекордный призовой фонд, у них есть опасения по поводу более высоких расходов на этом турнире по сравнению с Катаром, включая опасения по поводу отсутствия гарантий в отношении налогов, которые в США варьируются от штата к штату. ФИФА проявила инициативу, проведя переговоры с ассоциациями на всех континентах в преддверии финального турнира.

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