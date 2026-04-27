Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

27 апреля, 01:14

В ФИФА увеличат призовой фонд чемпионата мира-2026

Павел Лопатко

Призовой фонд чемпионата мира-2026 будет увеличен после того, как некоторые национальные ассоциации выразили обеспокоенность по поводу высоких эксплуатационных расходов на финальном турнире, сообщает PA.

Ранее некоторые европейские сборные выразили опасение, что участие в турнире в Северной Америке может принести им убытки, поскольку ожидается, что расходы будут значительно выше, чем в Катаре четыре года назад. После этого ФИФА вела диалог с национальными ассоциациями по всему миру на эту тему и теперь увеличит как призовые для стран-участниц, так и финансирование развития от чемпионата мира, которое поступает всем 211 ассоциациям-членам.

Обсуждение деталей увеличения финансирования продолжается.

«Перед заседанием совета ФИФА в Ванкувере, Канада, 28 апреля 2026 года, ФИФА может подтвердить, что ведет переговоры с ассоциациями по всему миру об увеличении доступных доходов. Это включает предлагаемое увеличение выплат всем квалифицировавшимся командам на чемпионат мира 2026 года и финансирования развития, доступного всем 211 ассоциациям-членам. Чемпионат мира 2026 года станет новаторским с точки зрения его финансового вклада в мировое футбольное сообщество, и ФИФА гордится тем, что находится в самом сильном финансовом положении за всю свою историю, чтобы приносить пользу мировому футболу через свою программу FIFA Forward. В зависимости от обсуждений, дальнейшие подробности будут предоставлены в свое время», — цитирует PA представителя ФИФА.

В декабре ФИФА утвердила рекордный призовой фонд в размере 727 миллионов долларов США для распределения между 48 участниками финального турнира, включая 50 миллионов для команды-победительницы. В феврале официальные лица европейских ассоциаций указали PA, что, несмотря на этот рекордный призовой фонд, у них есть опасения по поводу более высоких расходов на этом турнире по сравнению с Катаром, включая опасения по поводу отсутствия гарантий в отношении налогов, которые в США варьируются от штата к штату. ФИФА проявила инициативу, проведя переговоры с ассоциациями на всех континентах в преддверии финального турнира.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
ФИФА

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Наталья Кудрева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Наталья Кудрева
Андрей Кириленко — о семье и принципах
Андрей Кириленко — о семье и принципах
«Динамо» отпускает Максима Мамина
«Динамо» отпускает Максима Мамина
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Саввин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Саввин
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Авангард» подписал русского канадца
«Авангард» подписал русского канадца
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

BBC: ФИФА не будет менять сборную Ирана на Италию на ЧМ-2026

Защитник «Зенита» Нино: «Не надеюсь, что буду играть на чемпионате мира»
Новости
RSS RSS
Все новости