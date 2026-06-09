Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

9 июня, 01:37

Защитник сборной США Ричардс вернулся к полноценным тренировкам

Павел Лопатко

Занятия, проходившие перед 5500 зрителями, стали первым случаем, когда защитник сборной США Крис Ричардс получал полноценные нагрузки вместе с партнерами по команде после травмы, сообщает ESPN.

Тренировка, продлившаяся около 45 минут, состояла из легкой разминки, за которой последовали несколько игр в малых составах. 26-летний футболист, казалось, бегал и менял направление без каких-либо признаков дискомфорта.

«Сегодня Ричардс впервые с командой. Приятно, что почти все готовы к матчу с Парагваем», — цитирует ESPN главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Защитник «Кристал Пэлас» получил травму лодыжки 17 мая в матче против «Брентфорда». Позже главный тренер «Пэлас» Оливер Гласнер сообщил, что Ричардс порвал две связки.

Ричардс пропустил два товарищеских матча сборной США — против Сенегала (3:2) и против Германии (1:2). Он продолжает бороться за то, чтобы успеть набрать форму к первому матчу США на финальном турнире чемпионата мира-2026 против Парагвая.

Защитник дебютировал в национальной команде в ноябре 2020 года. В 36 играх за сборную США он забил три гола.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная США по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
История
Прогнозы
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Англия разгромила Коста-Рику в товарищеском матче накануне старта ЧМ-2026
Инфантино — о запрете во въезде в США сомалийскому арбитру ЧМ-2026: «ФИФА — не короли мира»
ФИФА и ФИФПро перед ЧМ-2026 договорились о сотрудничестве
Перестрелка, землетрясение, потоп. Сборной Англии дико не везет перед чемпионатом мира
Нуну Мендеш получил повреждение в конце матча Португалия — Нигерия
Португалия выиграла у Нигерии перед вылетом на ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Неймар показал положительную динамику восстановления перед ЧМ-2026

Каннаваро — о матче Узбекистана с Нидерландами: «Мы продемонстрировали много положительных моментов»
Новости
RSS RSS
Все новости