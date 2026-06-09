Защитник сборной США Ричардс вернулся к полноценным тренировкам

Занятия, проходившие перед 5500 зрителями, стали первым случаем, когда защитник сборной США Крис Ричардс получал полноценные нагрузки вместе с партнерами по команде после травмы, сообщает ESPN.

Тренировка, продлившаяся около 45 минут, состояла из легкой разминки, за которой последовали несколько игр в малых составах. 26-летний футболист, казалось, бегал и менял направление без каких-либо признаков дискомфорта.

«Сегодня Ричардс впервые с командой. Приятно, что почти все готовы к матчу с Парагваем», — цитирует ESPN главного тренера команды Маурисио Почеттино.

Защитник «Кристал Пэлас» получил травму лодыжки 17 мая в матче против «Брентфорда». Позже главный тренер «Пэлас» Оливер Гласнер сообщил, что Ричардс порвал две связки.

Ричардс пропустил два товарищеских матча сборной США — против Сенегала (3:2) и против Германии (1:2). Он продолжает бороться за то, чтобы успеть набрать форму к первому матчу США на финальном турнире чемпионата мира-2026 против Парагвая.

Защитник дебютировал в национальной команде в ноябре 2020 года. В 36 играх за сборную США он забил три гола.

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