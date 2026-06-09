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9 июня, 00:50

Неймар показал положительную динамику восстановления перед ЧМ-2026

Руслан Минаев

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар показал положительную динамику восстановления перед чемпионатом мира, сообщает журналистка Раиса Симплисио со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF). В понедельник футболист прошел МРТ.

«Обследование показало положительную динамику в лечении в пределах ожидаемых параметров. Он продолжит процесс восстановления и физической подготовки, запланированный медицинским штабом сборной Бразилии», — говорится в сообщении CBF.

Неймар.Травма Неймара оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Сыграет ли бразилец на ЧМ-2026?

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Бразилия сыграет в группе С с Марокко, Гаити и Шотландией.

На счету Неймара 128 матчей и 79 голов за сборную. Последний раз он играл за национальную команду в 2023 году.

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