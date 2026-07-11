Ямаль: «Если Франции и стоит кого-то опасаться, то только Испании»

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал победу над сборной Бельгии (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира-2026.

В полуфинале ЧМ-2026 испанцы сыграют с Францией. По словам Ямаля, французская и испанская сборные являются сильнейшими на турнире.

«Думаю, мы были намного сильнее [сборной Бельгии]. Да, пропущенный гол оставил странное ощущение, потому что он случился именно тогда, когда мы полностью контролировали игру. Но таков футбол. Может показаться, что мы не показываем какой-то особенно красивый футбол, однако реальность такова, что ни одна команда не смогла играть с нами на равных. Я считаю, что если Франции и стоит кого-то опасаться, то только нас. Именно мы выбили их из турнира [Лига наций в 2025-м]», — цитирует Ямаля Marca.

Матч Франция — Испания состоится 14 июля в Арлингтоне (штат Техас, США).