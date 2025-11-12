Футбол
12 ноября, 11:40

Защитник сборной Англии Джеймс надеется, что на ЧМ-2026 перенесут время начала матчей из-за жары

Павел Лопатко

Защитник сборной Англии Рис Джеймс выразил надежду, что организаторы чемпионата мира-2026 перенесут время начала матчей в связи с повышенной температурой в США, Канаде и Мексике в дни проведения финального турнира.

«Несомненно, это определенно помогло бы — более позднее начало матчей, когда не так жарко и влажно. У меня не спрашивали моего мнения о времени начала матчей. Уверен, они кого-то спросили. Возможно, менеджеров или людей в клубах. Уверен, они получили какой-то отклик. Это очень сложные условия для игры в такую жару, особенно для нас, играющих в Англии, — раньше ничего подобного не было.

Ты чувствуешь жару, как только выходишь из отеля. Это сложные условия для игры, и поля, когда мы были там, тоже были не лучшего качества, что немного усложняло задачу, но, надеюсь, к началу чемпионата мира все станет лучше», — цитирует 25-летнего игрока ESPN.

Джеймс в составе «Челси» играл на клубном чемпионате мира в США — турнир проходил 1 июня — 13 июля 2025 года.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
