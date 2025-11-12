Защитник сборной Англии Джеймс надеется, что на ЧМ-2026 перенесут время начала матчей из-за жары

Защитник сборной Англии Рис Джеймс выразил надежду, что организаторы чемпионата мира-2026 перенесут время начала матчей в связи с повышенной температурой в США, Канаде и Мексике в дни проведения финального турнира.

«Несомненно, это определенно помогло бы — более позднее начало матчей, когда не так жарко и влажно. У меня не спрашивали моего мнения о времени начала матчей. Уверен, они кого-то спросили. Возможно, менеджеров или людей в клубах. Уверен, они получили какой-то отклик. Это очень сложные условия для игры в такую жару, особенно для нас, играющих в Англии, — раньше ничего подобного не было.

Ты чувствуешь жару, как только выходишь из отеля. Это сложные условия для игры, и поля, когда мы были там, тоже были не лучшего качества, что немного усложняло задачу, но, надеюсь, к началу чемпионата мира все станет лучше», — цитирует 25-летнего игрока ESPN.

Джеймс в составе «Челси» играл на клубном чемпионате мира в США — турнир проходил 1 июня — 13 июля 2025 года.