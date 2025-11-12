Футбол
12 ноября, 13:22

Сака: «Забивать в сборной Англии — это моя задача»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Англии Букайо Сака сказал, что согласен с оценкой главного тренера команды Томаса Тухеля, который заявил, что ему нужно забивать больше голов.

«Я думаю, что просто присутствия на поле недостаточно. В футболке сборной Англии есть игроки высого уровня, которые могут создавать моменты и забивать. Это моя задача, а также задача тренера и тренерского штаба — они создают идеальный игровой план, чтобы мы могли оставаться собой, показывать свои лучшие качества и выражать себя. Так что да, все зависит от меня», — цитирует 24-летнего футболиста ESPN.

Сака в 46 матчах за сборную забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

Букайо Сака
Сборная Англии по футболу
