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18 июня, 03:44

Вратарь сборной ЮАР Уильямс: «В матче со сборной Мексики мы получили удар, но продолжаем бороться»

Павел Лопатко

Вратарь сборной ЮАР Ронвен Уильямс признался, что ему было больно слышать критику в адрес команды от бывших игроков национальной команды после поражения в 1-м туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 в игре с Мексикой (0:2).

«Это трудно... Знаете, это больно, когда критика исходит от бывших профессионалов, которые знают, как это трудно. Можно подвергать сомнению нашу игру, но не наше отношение и дух, который мы проявили после того, как уступали в счете и играли половину матча в меньшинстве.

Это было непросто, и мы играли против страны-хозяйки, но у нас был настрой продолжать бороться, мы не дали Мексике много, показали характер, который у нас есть, и не сдались и не жалели себя.

Мы получили удар, но продолжаем бороться. Мы были не в лучшей форме, но мы не всегда можем быть на высоте, и у нас был правильный менталитет. Ребята могут гордиться, и мы можем быть разочарованы, но в современном мире каждый считает себя экспертом», — цитирует 34-летнего футболиста ESPN.

Сборная ЮАР (0 очков) занимает последнее место в таблице группы А ЧМ-2026. 18 июня она сыграет с Чехией.

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