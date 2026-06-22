Колдун из Ганы заявил, что остановит Кейна перед матчем с Англией на ЧМ-2026

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам заявил, что намерен помешать нападающему сборной Англии Харри Кейну проявить себя в матче ЧМ-2026 против команды Ганы.

Бонсам получил известность во время чемпионата мира 2014 года, когда утверждал, что причастен к травме португальского форварда Криштиану Роналду перед встречей со сборной Ганы.

Перед предстоящим матчем англичан и ганцев колдун вновь выступил с громким заявлением.

«Я работаю над Харри Кейном. Ранее я уже показал, на что способен, поэтому знаю, что нужно сделать, чтобы остановить его. Я очень известен своими предсказаниями. Я не желаю ему серьезной травмы. Будет достаточно лишь того, что остановит его против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане», — сказал Бонсам Daily Star.

Англия сыграет с Ганой во вторник, 23 июня. В 1-м туре группового турнира ЧМ-2026 англичане благодаря дублю Кейна обыграли Хорватию (4:2), а Гана победила Панаму (1:0).