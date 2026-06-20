Турция не забила ни разу после 62 ударов на ЧМ-2026 — это антирекорд турнира

Сборная Турции не забила ни одного гола в двух матчах группового этапа чемпионата мира-2026. Команда уступила Австралии (0:2) и Парагваю (0:1).

Турки нанесли в этих играх 62 удара по воротам соперников. По данным Opta, результат стал антирекордным в истории турнира.

Турция досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026. У турков — 0 очков и последнее место в таблице группы D. Выше в таблице располагаются Парагвай (3 очка), Австралия (3 очка) и США (6 очков), которые обеспечили себе выход в плей-офф.