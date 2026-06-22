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Сегодня, 00:39

Источник: телеведущую Пьеррон отстранили от работы во время ЧМ-2026 после ее критики Доку

Алина Савинова

Французская ведущая Франс Пьеррон отстранена от работы на телеканале L'Еquipe, сообщает CGTV.

Причиной отстранения послужили высказывания женщины в адрес вингера сборной Бельгии Жереми Доку. Ранее Пьеррон в прямом эфире раскритиковала 24-летнего игрока, который временно покинул расположение национальной команды ради присутствия на родах супруги.

21 июня Доку не принял участия в матче против Ирана (0:0) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Бельгия набрала 2 очка за два матча и 27 июня сыграет против Новой Зеландии.

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