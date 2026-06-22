Уоткинс — о работе с Тухелем в сборной Англии: «Он не боится накричать на тебя»

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс поделился впечатлениями от работы с главным тренером национальной команды Томасом Тухелем.

«Он не боится накричать на тебя. Он всегда требователен, придерживается стандартов, следя за тем, чтобы мы им соответствовали. Именно это и необходимо, когда цель — победа на чемпионате мира. Мне повезло, что он не накричал на меня в матче с Хорватией. Думаю, я совершил ошибку прямо перед ошибкой Джеда Спенса, но в итоге, к счастью, он накричал на него», — приводит слова Уоткинса журналист Генри Винтер.

Следующий матч на групповом этапе англичане проведут 23 июня против сборной Ганы. Встреча пройдет в Бостоне и начнется в 23.00 по московскому времени.