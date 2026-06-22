Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 16:00

Франция — Ирак: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу

Франция и Ирак сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 23 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе.
Фото Getty Images

Сборные Франции и Ирака сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на вторник, 23 июня. Игра состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени. Матч Франция — Ирак можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Франция
Ирак

Франция стартовала на чемпионате мира с победы над Сенегалом со счетом 3:1. Ирак в первом туре уступил Норвегии — 1:4. Команды выступают в группе I, где также играют сборные Норвегии и Сенегала.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Франция — Ирак. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026
Календарь ЧМ по футболу 2026

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736

ERID:2VfnxwfdRMV

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирака по футболу
Сборная Франции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
«Месси заплакал из-за серьезных проблем отца со здоровьем. Но как сыграл!» Беседа с автором книг о Лео и Диего
Колдун из Ганы заявил, что остановит Кейна перед матчем с Англией на ЧМ-2026
Уоткинс — о работе с Тухелем в сборной Англии: «Он не боится накричать на тебя»
Футболисты сборной Ирана оставили в раздевалке послание о мире после матча с Бельгией на ЧМ-2026
«Убийца кричал «Гол!» после каждого выстрела». История гибели Эскобара, который забил автогол на ЧМ-1994
Убийство отца с братом боевиками и бан в США. Айман Хуссейн оказался на ЧМ вопреки всему
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Колдун из Ганы заявил, что остановит Кейна перед матчем с Англией на ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости