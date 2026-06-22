Сборные Франции и Ирака сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на вторник, 23 июня. Игра состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени. Матч Франция — Ирак можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа I.

23 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Франция стартовала на чемпионате мира с победы над Сенегалом со счетом 3:1. Ирак в первом туре уступил Норвегии — 1:4. Команды выступают в группе I, где также играют сборные Норвегии и Сенегала.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Франция — Ирак. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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