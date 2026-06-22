Защитник сборной Германии Шлоттербек из-за травмы пропустит остаток ЧМ-2026

Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек больше не сыграет на ЧМ-2026, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, у 26-летнего немца диагностировали разрыв связки в левом голеностопном суставе. Он пропустит минимум 8 недель.

Защитник получил травму в матче против Кот-д'Ивуара (2:1) во 2-м туре группового турнира ЧМ-2026. После первого тайма его заменил Антонио Рюдигер. В 1-м туре Шлоттербек отыграл весь матч против Кюрасао (7:1) и забил один гол.

25 июня Германия сыграет с Эквадором в заключительном туре группового турнира. Ранее немцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф.