Власти Канады отклонили апелляцию Партея на отказ в выдаче визы

Власти Канады отклонили апелляцию полузащитника сборной Ганы Томаса Партея на отказ в выдаче визы на въезд в Канаду, сообщает Sky Sports.

Юристы 32-летнего африканца подали срочное обжалование в федеральный суд Оттавы, но апелляция была отклонена, поэтому игрок не сможет принять участия в первом матче ганцев на ЧМ-2026 против Панамы.

В июле 2025 года Партей был обвинен лондонской полицией в изнасиловании и сексуальном насилии. В сентябре стало известно, что он не признал себя виновным. В феврале 2026-го ему были предъявлены новые обвинения в изнасиловании, по которым он также отказался признать вину.

Гана в групповом турнире ЧМ-2026 сыграет с Панамой, Хорватией и Англией. Матчи с Англией и Хорватией «Черные звезды» проведут в США — в Фоксборо и Филадельфии.