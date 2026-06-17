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17 июня, 03:13

Власти Канады отклонили апелляцию Партея на отказ в выдаче визы

Евгений Козинов
Корреспондент
Тома Парти.
Фото AFP

Власти Канады отклонили апелляцию полузащитника сборной Ганы Томаса Партея на отказ в выдаче визы на въезд в Канаду, сообщает Sky Sports.

Юристы 32-летнего африканца подали срочное обжалование в федеральный суд Оттавы, но апелляция была отклонена, поэтому игрок не сможет принять участия в первом матче ганцев на ЧМ-2026 против Панамы.

В июле 2025 года Партей был обвинен лондонской полицией в изнасиловании и сексуальном насилии. В сентябре стало известно, что он не признал себя виновным. В феврале 2026-го ему были предъявлены новые обвинения в изнасиловании, по которым он также отказался признать вину.

Гана в групповом турнире ЧМ-2026 сыграет с Панамой, Хорватией и Англией. Матчи с Англией и Хорватией «Черные звезды» проведут в США — в Фоксборо и Филадельфии.

Томас Партей.Звезде сборной Ганы не дали визу в Канаду. Томас Партей пропустит старт чемпионата мира-2026

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