Холанн признан лучшим игроком матча чемпионата мира Ирак — Норвегия

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2026 против Ирака (3:1).

25-летний норвежец вышел на поле в стартовом составе и оформил дубль, став автором победного гола. Это была дебютная игра для Холанна на чемпионатах мира.

Норвегия набрала 3 очка и подяналась на первое место в группе I. Ирак идет последним.

Во 2-м туре ЧМ-2026 Ирак сыграет с Францией, а Норвегия встретится с Сенегалом. Оба матча пройдут 23 июня.