Норвегия разгромила Ирак в матче ЧМ-2026, Холанн оформил дубль

Сборная Норвегии выиграла у команды Ирака в матче чемпионата мира-2026 — 4:1. Игра прошла на стадионе «Джилетт» в американском Фоксборо.

В первом тайме норвежский нападающий Эрлинг Холанн оформил дубль, а у иракцев отличился Айман Хуссейн.

На 76-й минуте защитник Лео Эстигор, вышедший на замену, забил третий гол норвежцев, а уже в добавленное время мяч залетел в ворота Ирака от Хуссейна.

Норвегия набрала 3 очка и поднялась на первое место в группе I. Ирак идет последним.

Во 2-м туре ЧМ-2026 Ирак сыграет с Францией, а Норвегия встретится с Сенегалом. Оба матча пройдут 23 июня.