Веркаутерен о выступлении сборной Бельгии на ЧМ: «Это провал, мы ожидали большего»

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью в матче Бельгия — Иран (0:0) на чемпионате мира-2026.

«Сборная Бельгии сыграла ниже своего уровня, качество игры в этот день было недостаточным как на командном, так и на индивидуальном уровне. Отсутствие вчера Доку было значимым фактором, но это не оправдание, так как в первом матче у него тоже были проблемы с выходом на свой уровень.

Это провал. Мы ожидали большего. Египет действительно играл очень хорошо. А последние 30 минут матча против Ирана нам пришлось играть вдесятером, что, конечно, тоже было причиной потери очков, но даже в таком случае нужно уметь играть лучше. В чем проблема, я точно не знаю — для этого нужно быть среди игроков, чтобы все видеть и слышать. Но иногда такие матчи и ситуации могут привести к нужным решениям и улучшению игры», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Бельгия с 2 очками занимает третье место в таблице группы G на ЧМ-2026. В 1-м туре команда Руди Гарсия сыграла вничью с Египтом (1:1).