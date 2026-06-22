ЧМ-2026: Олду не разрешили выйти в трусах де Вриса — новозеландцы играли в меньшинстве

Во втором тайме матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Новая Зеландия — Египет (1:3) новозеландцы вынужденно играли некоторое время в меньшинстве из-за проблем с экипировкой у одного из их футболистов.

На 66-й минуте Бен Олд вышел на замену, надев свою майку и трусы с 19-м номером.

Однако вскоре, перед второй голевой атакой египтян, его экипировка пришла в негодность. Полузащитник одолжил трусы у Фрэнсиса де Вриса, однако судьи заметили, что футболист попытался вернуться на поле под двумя разными номерами — 19-м и 3-м. Логично, что новозеландцам предложили найти запасные трусы Олда.

Пока шли поиск и переодевание, команда оставалась вдесятером. И только на 71-й минуте она вновь стала играть в полном составе.