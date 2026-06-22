Бышовец заявил, что Месси побьет рекорд Клозе в матче против Австрии на ЧМ-2026

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Аргентина — Австрия на чемпионате мира-2026.

«Преимущество аргентинцев очевидно. И уровень игроков, и мастерства. Матчи с Аргентиной всегда имеют определенную сложность. От игры Месси все время исходит чувство непредсказуемости. Будет очень сложный матч для австрийцев. Месси побьет рекорд по голам на чемпионатах мира. Если не в этом матче, то в следующем точно», — сказал Бышовец «СЭ».

Матч Аргентина — Австрия пройдет 22 июня и начнется в 20.00 по московскому времени.

Давид Петросян